飯戲攻心｜王菀之唱作主題曲《狠愛狠愛你》 挑戰日系動漫搖滾曲風

由黃子華、鄧麗欣、張繼聰、王菀之、林明禎及陳湛文主演的《飯戲攻心》，由賀歲檔改到中秋檔上映，電影公司今日公開王菀之為新片度身訂造的《狠愛狠愛你》及MV，新歌充滿日系動漫搖滾風格，更由導演陳詠燊（Sunny）親自填詞及執導MV。

導演Sunny說：「在我心目中好的電影歌曲應是電影情節的一部份，我在寫劇本時，已經預想到要為一場角色大混戰的場面配上特別的音樂。由於戲中的三弟很喜歡動漫，香港又不常見這種日式搖滾曲風，而我個人尤其喜歡日本動漫的歌曲中，經常會以『嬌滴滴』的女聲，去演繹激昂的搖滾，來突顯當中的聲嘶力竭的感覺，於是便打算邀請王菀之（Ivana）去創作與主唱，想不到她表示自己從未嘗試過這種曲風，隨即答應，所以便創作了這首《狠愛狠愛你》。而我自己也很喜歡這首歌，所以負責了填詞的部分，將6個主角的愛情觀都寫進歌詞中。」

要求MV型到爆裂

Sunny大讚Ivana唱出激昂的感覺，更主動為《狠愛狠愛你》執導MV，他說：「Ivana對MV只有一個要求，就是要有型到爆裂！而為了要將電影及MV串連在一起，我們找了一間IMAX影院來拍攝，在大銀幕前搭了一個台讓她演繹歌曲，背後就播放我們的電影片段，Ivana的跳制式演繹非常之有神采，大家記緊要看這MV。」在《飯戲攻心》中，黃子華演廚藝麻麻的大佬，張繼聰、陳湛文飾演其異父異母的二佬及同父異母的三弟，鄧麗欣、王菀之則扮演二佬及三弟的另一半，身為大佬的黃子華更找來林明禎這位哎吔女友一齊撐枱腳，今次MV就穿插片中不少精彩場面，配上主題曲令氣氛更添熱鬧。