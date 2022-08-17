飯戲攻心｜《還是覺得你最好》原曲30周年 張繼聰以全新演繹方式翻唱

由黃子華、鄧麗欣（Stephy）、張繼聰、王菀之（Ivana）、林明禎及陳湛文合演新片《飯戲攻心》，集合愛情、親情、兄弟情於一身，將在中秋節檔期上映。片中二佬張繼聰，為電影重新演繹歌神張學友經典金曲《還是覺得你最好》，還配合《飯戲攻心》的剪輯畫面，近日公開電影之宣傳MV，短短兩分幾鐘內容可了解到一眾主角的感情關係，包括Stephy與大佬子華分手後，卻與二佬張繼聰走在一起，以舊愛身份出現在子華面前，兩人似乎念念不忘，但身為大佬亦不希望影響兄弟情，貼切歌詞與故事情節相當配合，電影當中，眾人也有哼起《還是覺得你最好》，就連子華都有開金口，哼出深情旋律。今日，張繼聰在社交平台分享自己版本的《還是覺得你最好》，並寫：「以一個全新嘅演繹方式加上夭心夭肺嘅歌詞，完美唱出兩兄弟為情所困嘅心情。」早前，《飯戲攻心》入圍第24屆意大利烏甸尼遠東電影節（Far East Film Festival）競賽單元，Stephy就以代表身份到當地出席首映禮，當地影迷相當熱情，當《還是覺得你最好》在片尾播出時，全場觀眾也跟着節奏拍手，令她極為感動。