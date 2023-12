男高音莫華倫、莫文蔚(Karen)與莫媽媽和哥哥,今日現身沙田馬場擔任表演嘉賓。身穿黑色套裝的莫文蔚,席上唱出《The Way You Make Me Feel》、《忽然之間》和《呼吸有害》,她在台上直言好有紅館舞台feel。