香港人在北京｜孖洪永城床戰玩到見血 傅嘉莉靠個鼻控制鼻血：呼吸都要有戲

昨晚一集，Funny（Kelly飾）接受好友淼淼（陳星妤飾）大改造，由平時的男仔頭搖身一變成索爆女神！Funny在夜店艷光四射吸引不少男士目光，喝醉的阿喱（Tony飾）竟不認得Funny兼上前搭訕，兩人攬着跳舞之餘，阿喱還錫了Funny一啖。之後Funny扶着醉倒的阿喱回酒店，兩人意亂情迷下差點發生關係，一直暗戀阿喱的Funny在臨「埋牙」之際流鼻血，搞到阿喱成面都係血！酒醒後的阿喱發現自己臉上全是血加上床單布滿血漬，誤會自己奪去Funny初夜，令他非常懊惱。後來阿喱知道只是一場誤會，狠心向Funny表明永遠是好兄弟，傷心欲絕的Funny決定斬斷情根，與阿喱當着眾人面立下「投名狀」結拜成兄弟，再默默哭着離去，畫風一轉搞笑變淒酸。

講到相關床戲玩到見血，Kelly受訪時笑言：「我同Tony睇到劇本時都忍唔住爆笑，拍攝時我望到Tony成面都係血，我係要將個人『退』後啲，因為當時拍緊Tony大頭，我驚我係咁笑會震到Tony！」Kelly補充指床戲雖然望落爆笑，但拍攝時有一定難度，Kelly說：「首先啲血嘅濃稠度要好準確，唔可以太稀或者太『杰』，拍攝前都試咗兩次先調較到。同埋要令到啲血喺鼻哥流出嚟係好考功夫，我要靠呼吸控制個力度，冇諗過我嘅鼻都要做戲，真係呼吸都要有戲！」談到「投名狀」場口令人心噏，Kelly坦言：「呢場戲對於Funny嚟講係一個轉捩點，除咗將自己心聲講畀阿喱聽之外，亦都代表Funny放下咗呢段感情，希望觀眾睇時都有心噏嘅感覺。」

今晚（27日）播出一集，同港仁有牙齒印的強總（盧慶輝飾）出陰招令到文創園陷入危機，更向港仁攤牌：「我係想整冧你啫，唔係你死就係我亡。」火藥味十足！另邊廂，石磊（吳業坤飾）耳患情況惡化，寶怡（戴祖儀飾）獲悉此事後攬着石磊爆喊，還哭着唱《高妹正傳》給石磊聽，場面催淚。