香港婚後事｜陳自瑤罕有談離婚：個心走咗夾硬死𢱑都冇辦法

由陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇主持的《香港婚後事》昨晚請來嘉賓龔慈恩（龔姐），主題是探討「離婚」，龔姐分享對夫婦離異的見解：「冰封三呎，非一日之寒，比較傳統啲嘅女性，仔女係佔咗佢（生活）一大部分，佢可能喺某一段時間係完全忽略咗自己，將啲時間、精神、責任擺晒喺仔女身上，到某一日突然間醒咗，佢會意識要有自己人生，咁會令到有番咁上下年紀嘅人有離婚嘅意識。」Yoyo則認為：「一段關係係雙方（付出），可能你好想為小朋友保持一個美滿家庭，但可能對方唔想，可能佢個心已經走咗，你夾硬死𢱑都冇辦法，有啲嘢唔係一個人可以做到，呢啲情況就冇得選擇。」

諾懿又分享指香港每年約有過萬宗離婚個案，而離婚手續亦日漸簡化，對此賴慰玲認為「離婚」變得流行：「大家覺得（離婚）冇咁大件事，即係兩個人婚姻如果出現咗問題，然後就離婚囉，唔去解決。」賴慰玲續指近來香港出現移民潮，不少夫婦亦因移民衍生的問題而鬧離婚。至於問到龔姐找到適合的人會否考慮再婚？龔姐坦言：「會嘅，我覺得現階段係需要伴多啲，再唔再婚係另一個問題，但我唔抗拒。」

單親家庭長大的天宇坦言仍然相信愛情，希望將來可以給小朋友一個完整家庭。天宇有一位同母異父的弟弟胡㻗，兩兄弟感情要好，天宇笑言自己就像「白老鼠」：「我媽覺得呢個方式教仔唔係好掂，下個就會試用另一個方式，調整吓再做個好啲嘅出嚟。」天宇透露年輕時就像受保護動物，媽媽對他管教非常嚴格，就連放學後都不准出街打籃球，他笑言：「我好嬲呢樣嘢，我同細佬係唔同爸爸，我爸爸高過細佬爸爸，但我細佬高過我半個頭，點解釋吖？真係好嬲呀！龔姐個仔咁高，都係因為打籃球，我細佬去到中學時期，我媽叫佢打多啲籃球，唔好似阿哥，細佬係成功嘅實驗品。」