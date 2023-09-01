香港小姐2023｜鄧兆尊笑言王怡然超雙面　稱對方可食住個勢：做八婆位包你紅過冠軍

YouTube頻道「田豪祖3寶」由貴花田、曾志豪和王耀祖主持，三人就時事、社會和娛樂話題討論，最新一集（8月31日）請來鄧兆尊作嘉賓。一開始佢哋就「偶像藝人係咪唔可以反擊hater」作話題，又討論Edan呂爵安以千字文回應haters一事，之後王耀祖就提到今屆香港小姐亞軍王怡然。

「真呀！苑瓊丹都係咁」

事關王怡然本為內地網紅，當選後被爆父母於內地疑騙財千萬潛逃香港，王怡然受訪時情緒失控一度中止訪問，及後又缺席活動。王耀祖直言唔討論王怡然父母嘅傳聞係咪事實，反而想講下王怡然最新被爆出嘅黑歷史影片。

片段已從王怡然小紅書刪走，但內容上係王怡然大鬧餐廳服務員，直斥店員擺款佢睇，其面目猙獰樣貌與選港姐時嘅甜美模樣相差極遠，鄧兆尊睇完之後表示叫王怡然食住呢個水做雙面人：「冇所謂啦，經一事長一智，將來盡量拍少啲，或者食住呢個水，做雙面（人），一定會好出位。丑生永遠冇咁難爭，去做八婆呢個位，包你紅過冠軍好多，食住上，真呀！苑瓊丹都係咁，又靚又係八婆真係好少，香港人就係鍾意睇真面目。」