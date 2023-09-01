香港小姐2023｜鄧兆尊笑言王怡然超雙面　稱對方可食住個勢：做八婆位包你紅過冠軍

YouTube頻道「田豪祖3寶」由貴花田、曾志豪和王耀祖主持，三人就時事、社會和娛樂話題討論，最新一集（8月31日）請來鄧兆尊作嘉賓。一開始佢哋就「偶像藝人係咪唔可以反擊hater」作話題，又討論Edan呂爵安以千字文回應haters一事，之後王耀祖就提到今屆香港小姐亞軍王怡然。
「真呀！苑瓊丹都係咁」
事關王怡然本為內地網紅，當選後被爆父母於內地疑騙財千萬潛逃香港，王怡然受訪時情緒失控一度中止訪問，及後又缺席活動。王耀祖直言唔討論王怡然父母嘅傳聞係咪事實，反而想講下王怡然最新被爆出嘅黑歷史影片。
片段已從王怡然小紅書刪走，但內容上係王怡然大鬧餐廳服務員，直斥店員擺款佢睇，其面目猙獰樣貌與選港姐時嘅甜美模樣相差極遠，鄧兆尊睇完之後表示叫王怡然食住呢個水做雙面人：「冇所謂啦，經一事長一智，將來盡量拍少啲，或者食住呢個水，做雙面（人），一定會好出位。丑生永遠冇咁難爭，去做八婆呢個位，包你紅過冠軍好多，食住上，真呀！苑瓊丹都係咁，又靚又係八婆真係好少，香港人就係鍾意睇真面目。」
鄧：呢啲性格幾靚都唔會要
鄧兆尊更嘲笑王怡然好犀利，表示若選港姐時用呢個方法演已經攞咗冠軍；貴花田補充指，王怡然於決賽當晚一緊張就用英語回答問題，而並非片中流利嘅普通話，鄧兆尊則回應指王怡然超雙面：「呢啲咪就係家教囉，雙面好厲害，好多靚女一開口冇晒分啦，呢啲呃唔到人，正所謂『天知地知互聯網知』，唔好亂咁拍嘢呀後生女！」又指，呢啲性格幾靚都唔會要。
節目又提到，落選佳麗陳怡名台上黑面及賽後與另一落選佳麗胡睿涵分別於社交平台發文疑不滿賽果一事，前者預告將會爆料；後者則疑暗寸冠軍莊子璇「好能裝」。鄧兆尊鼓勵陳怡名兌現爆料承諾：「商機嚟呀14號，盡爆，賺番多啲Followers、賺番多啲錢，攞番安慰獎，都係好事。」又笑指建議TVB簽約嗰陣加多個條款落去：「唔准亂講嘢，唔准黑面，如果唔係就罰款一百萬，咁TVB好快就有盈利！唔好亂講嘢，講錯一百萬！而家選美貌同智慧呀嘛，唔係選性格，性格差唔代表要扣分。」
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈