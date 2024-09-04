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娛樂
2024-09-04 21:15:00

香港小姐2024｜朱凱婷大談評判加分tips 親解同陳茵媺係好姊妹之謎

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朱凱婷口才了得，她建議佳麗在問答環節時，用詞盡量令人留下深刻印象。(娛樂組攝)

朱凱婷口才了得，她建議佳麗在問答環節時，用詞盡量令人留下深刻印象。(娛樂組攝)

2024香港小姐競選決賽》將於915日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，包括陳法蓉、翁嘉穗、劉倩婷、曹敏莉及朱凱婷。陳法蓉在台上大讚15位佳麗非常美麗，見到她們時回憶起自己參選時的經歷。劉倩婷很開心在後台跟她們交流時，佳麗都問到慧妍雅集及關於慈善工作。朱凱婷就希望她們繼續保持笑容，好好享受。翁嘉穗提到不要看太多報道及社交平台，她表示當年只留意照片，看自己的照片美不美。

「最上鏡小姐」評判︰包括翁嘉穗、朱凱婷、陳法蓉及劉倩婷。 陳法蓉大讚今年佳麗質素很好。 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。

問答環節要留下深刻印象

朱凱婷(Heidi)受訪時大讚今屆佳麗質素非常好，今次是她首次見一眾佳麗，認為她們的笑容很好。作為師姐，她認為比賽當天佳麗們會因為緊張而影響笑容，希望她們屆時盡情享受。她說︰「去到比賽個日就盡量enjoystage，唔好諗太多，盡量去享受過程，做好自己就得啦！」港姐問答環節最考臨場表現，有金牌司儀之稱的她建議一眾佳麗答到題目之餘，如用詞能夠印象深刻，「快、靚、正」就最能加到分！

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朱凱婷很高興佳麗們對慈善工作有興趣。

朱凱婷很高興佳麗們對慈善工作有興趣。

盼日後在慧妍雅集相聚

今年Heidi成為慧妍雅集會長，問到與佳麗會面時的心態有沒有不同，她說︰「有少少不一樣，同佳麗見面嘅時候，佢哋都好好，都有點樣加入慧妍雅集同未來慈善工作，感覺到佢哋好乖。希望佢哋日後投身演藝事業或者自己的專業外，都可以一齊加入我哋做善事。」

朱凱婷視陳茵媺如親細妹般看待。

朱凱婷視陳茵媺如親細妹般看待。

視陳茵媺做親細妹

早前Heidi與「世一姊妹團」食飯慶祝，問到為何與陳茵媺(Aimee )如此老友，她表示對方參選港姐時，是同一經理人，及後在經理人介紹下認識。她稱Aimee 當時剛從加拿大回港，自己會跟她一齊去騎馬，可能自己能給予她親切感，多年來大家都會敞開心扉說心事、工作，甚至感情事。她說︰「可能我冇兄弟姊妹，自己當佢係妹妹，而Aimee 有個細佬，冇家姐，可能就係咁大家就好夾。」

問到是否因為大家是好姊妹而邀對方成為慧妍雅集的秘書，Heidi認為是時機問題，她稱自己過去一直都有考慮過做會長，但時間等方面今年比較適合，同樣Aimee 也是一樣，並指對方一直也很想參與慈善工作，因此今年變成一個很好的時機一齊出力幫手。

 

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