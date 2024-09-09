《2024香港小姐競選決賽》（香港小姐2024）將於9月15日舉行，最後15人名單的佳麗早前以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的資料如學理及三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。另外，9號的陳甜甜力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。至於有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，雖然上圍只得32.5，未知是泳衣的設計還是其他原因，看上去一樣很豐滿。
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▼香港小姐2024學歷及身高
香港小姐2024 15強佳麗
- 1號 陳紫佟 Jessie Chan
- 2號 倪樂琳 Ellyn Ngai
- 3號 王汛文 Candice Wong
- 4號 謝淑怡 Zoie Tse
- 5號 莊曉婷 Kimmy Chong
- 6號 李曼思 Adria Li
- 7號 秦冀雯 Yvonne Qin
- 8號 盧凱怡 Kerry Lo
- 9號 陳甜甜 Rose Chen
- 10號 吳芷靖 Clary Wu
- 11號 梁嘉莹 Emily Leung
- 12號 鍾翠詩 Tracy Chung
- 13號 程姜月 Dolores Ching
- 14號 楊梓瑤 Amina Yeung
- 15號 俞可程 Kanis Yu
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倪樂琳、吳芷靖、梁嘉莹、李曼思、陳甜甜受觀眾歡迎
助理總經理樂易玲小姐公布了「誰是入圍者」觀眾投票中得票最高的五位候選佳麗，分別是2號倪樂琳、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、6號李曼思及9號陳甜甜。