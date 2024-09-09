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娛樂
2024-09-09 11:08:00

香港小姐2024懶人包｜最後15強入圍佳麗名單 15款不同顏色晚裝照公開（持續更新）

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香港小姐2024懶人包｜最後15強入圍佳麗名單 一文睇清年齡學歷身高才藝（持續更新）

香港小姐2024懶人包｜最後15強入圍佳麗名單 一文睇清年齡學歷身高才藝（持續更新）

《2024香港小姐競選決賽》（香港小姐2024）將於9月15日舉行，最後15人名單的佳麗早前以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的資料如學理及三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。另外，9號的陳甜甜力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。至於有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，雖然上圍只得32.5，未知是泳衣的設計還是其他原因，看上去一樣很豐滿。

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▼香港小姐2024泳裝
 

香港小姐2024｜15位香港小姐佳麗以泳裝見傳媒。(大會照片) 香港小姐2024｜14號楊梓瑤Amina，身高179cm，體重54.3kg，三圍是33.5，23，35。 香港小姐2024｜9號陳甜甜Rose，身高164cm，體重50.2kg，三圍是34，23，34。 香港小姐2024｜11號梁嘉莹Emily，身高169cm，體重57.8kg，三圍是34，25，36。 香港小姐2024｜6號李曼思Adria，身高157cm，體重44.1kg，三圍是32.5，23.5，33。 香港小姐2024｜12號鍾翠詩Tracy，身高159cm，體重44.3kg，三圍是32，22.5，33。 香港小姐2024｜2號倪樂琳Ellyn，身高167.5cm，體重48kg，三圍是33，22.5，33。 香港小姐2024｜有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，上圍只得32.5。 香港小姐2024｜8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。 香港小姐2024｜鍾翠詩與程姜月表示會繼續努力減肥。 香港小姐2024｜9號陳甜甜力谷上圍，13號程姜月上圍雖然只得32.5，但看上去不比陳甜甜輸蝕。 香港小姐2024｜(左起)陳甜甜、吳芷靖與梁嘉莹三位的廣東話不太靈光，當中以陳甜甜最嚴重。

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▼香港小姐2024名單丨15強佳麗

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1號陳紫佟Jessie 2號倪樂琳Ellyn 3號王汛文Candice 4號謝淑怡 Zoie 5號莊曉婷Kimmy 6號李曼思 Adria 7號秦冀雯Yvonne 8號盧凱怡Kerry 9號陳甜甜Rose 10號吳芷靖Clary 11號梁嘉莹Emily 12號鍾翠詩Tracy 13號程姜月Dolores 14號楊梓瑤Amina 15號俞可程Kanis
香港小姐2024｜1號 陳紫佟，來自香港，學歷是中學，身高161.5 cm。 香港小姐2024｜2號倪樂琳，來自香港，身高有167.5 cm，學歷是城大畢業。 香港小姐2024｜3號王汛文，來自香港，身高有166.5 cm，學歷是加拿大大學畢業。 香港小姐2024｜​​4號謝淑怡，來自香港，身高有169 cm，學歷是美國碩士畢業，現時是一位鋼琴家。 香港小姐2024｜5號莊曉婷，來自香港，身高有167.5 cm，學歷是倫敦大學畢業，現時是一位會計師。 香港小姐2024｜​​6號李曼思，來自香港，身高有157 cm，學歷是美國大學畢業 。 香港小姐2024｜7號秦冀雯，來自南京，身高有174.5 cm，學歷是中文大學日本研究。
香港小姐2024｜8號盧凱怡，來自香港，身高有173 cm，學歷係廣東專上學院，現時國標舞選手及教師。 香港小姐2024｜9號陳甜甜，來自河北，身高有164 cm，學歷是碩士生。 香港小姐2024｜10號吳芷靖，來自福建，身高有166.5 cm，學歷是美國碩士畢業，從事文化製作。 香港小姐2024｜11號梁嘉莹，加拿大出世，身高有169 cm，美國大學畢業。 香港小姐2024｜​​12號鍾翠詩，溫哥華華裔小姐亞軍及最上鏡小姐的獎項得主，身高有159 cm，學歷是加拿大大學畢業。 香港小姐2024｜13號程姜月，來自湖北，身高有165 cm，浸大畢業，現時是社企店店主。 ​​香港小姐2024｜14號楊梓瑤，能操6種語言，身高有179 cm，學歷是北京電影學校。 香港小姐2024｜15號俞可程，來自香港，身高有166.5 cm，學歷是香港大學畢業，工料測量師。

倪樂琳、吳芷靖、梁嘉莹、李曼思、陳甜甜受觀眾歡迎

助理總經理樂易玲小姐公布了「誰是入圍者」觀眾投票中得票最高的五位候選佳麗，分別是2號倪樂琳、10號吳芷靖、11號梁嘉莹、6號李曼思及9號陳甜甜。

▼香港小姐2024 15強佳麗晚裝官方照

香港小姐2024｜1號 陳紫佟Jessie 香港小姐2024｜2號 倪樂琳Ellyn 香港小姐2024｜3號 王汛文Candice 香港小姐2024｜4號 謝淑怡Zoie 香港小姐2024｜5號 莊曉婷Kimmy 香港小姐2024｜6號 李曼思Adria 香港小姐2024｜7號 秦冀雯Yvonne 香港小姐2024｜8號 盧凱怡Kerry 香港小姐2024｜9號 陳甜甜Rose 香港小姐2024｜10號 吳芷靖Clary 香港小姐2024｜11號 梁嘉莹Emily 香港小姐2024｜12號 鍾翠詩Tracy 香港小姐2024｜13號 程姜月Dolores 香港小姐2024｜14號 楊梓瑤Amina 香港小姐2024｜15號 俞可程Kanis

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