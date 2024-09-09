《2024香港小姐競選決賽》（香港小姐2024）將於9月15日舉行，最後15人名單的佳麗早前以泳裝示人，大會亦公布一眾佳麗的資料如學理及三圍數字。今屆佳麗的身材平均，而資料顯示8號的盧凱怡上圍最勁，有35吋半。另外，9號的陳甜甜力谷上圍，視覺效果看上去令她成最有料之人。至於有「翻版蔡潔」之稱的13號程姜月，雖然上圍只得32.5，未知是泳衣的設計還是其他原因，看上去一樣很豐滿。

▼香港小姐2024泳裝

