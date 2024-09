《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行,今年舞台以歐陸式的圖書館作為設計,口號為「Proud To Be A Woman」。比賽由JW王灝兒、鍾柔美、詹天文獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》揭開席幕。

去到才藝表演環節,今年大會將15位佳麗分組表演,1號陳紫佟甫出場就以魔音震驚全場。15號俞可程以性感打扮表演空中瑜珈,2號倪樂琳、9號陳甜甜及12號鍾翠詩均是表演跳舞。其後14號楊梓瑤以京劇腔為自己的演出打頭陣,成功搶FO,繼而以扇舞上陣兼擘一字馬,一對修長美腿非常吸睛。10號吳芷靖在表演劍舞時一度失手,雖然火速執生,但已扣了不少分數。

最後由14號楊梓瑤以京劇腔表演獲頒「才藝女神大獎」。