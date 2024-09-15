香港小姐2024｜陳甜甜廣東話唔正不獲網民支持 10號吳芷靖被指似狐狸精爆金句

《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行，今年舞台以歐陸式的圖書館作為設計，口號為「Proud To Be A Woman」。比賽由JW王灝兒、鍾柔美、詹天文獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》， 15位佳麗出場分別以金色、粉色的晚裝登場，並逐一介紹自己喜愛的書籍。
今年依舊有多位佳麗廣東話唔正，分別是7號秦冀雯、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤，當中以9號陳甜甜的廣東話依然帶有強烈口音，而10號吳芷靖進步了不少。
其後黃嘉雯、郭珮文及林鈺洧帶領15位佳麗以女英雄裝束示人，黃嘉雯以超DEEP V的金屬背心登場，並在半空做出多個動作，而郭珮文就露出半邊香肩舞扇，林鈺洧就騷出長腿玩傘。
問答環節
接著佳麗逐一回應網上haters的指控，4號謝淑怡及14號楊梓瑤作答時以曾志偉做例子，前者狂笠高帽，後者就表示想跟對方合作。5號莊曉婷在答問題時過於緊張，一直未能說出重點，隨即比陳貝兒KO，而10號吳芷靖就被問到網民認為她是狐狸精，她就簡而精說︰「做狐狸精都要靚先做到嘛！」贏盡全場掌聲。9號陳甜甜的廣東話備受攻擊，她就回答時亦因為廣東話不靈光，被網民洗版表示「無字幕搞唔掂」。