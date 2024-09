香港小姐2024｜陳甜甜廣東話唔正不獲網民支持 10號吳芷靖被指似狐狸精爆金句

《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行,今年舞台以歐陸式的圖書館作為設計,口號為「Proud To Be A Woman」。比賽由JW王灝兒、鍾柔美、詹天文獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》, 15位佳麗出場分別以金色、粉色的晚裝登場,並逐一介紹自己喜愛的書籍。

今年依舊有多位佳麗廣東話唔正,分別是7號秦冀雯、9號陳甜甜、10號吳芷靖、11號梁嘉莹及14號楊梓瑤,當中以9號陳甜甜的廣東話依然帶有強烈口音,而10號吳芷靖進步了不少。