《2024香港小姐競選決賽》於今晚(15日)在電視城舉行,今年舞台以歐陸式的圖書館作為設計,口號為「Proud To Be A Woman」。比賽由JW王灝兒、鍾柔美、詹天文獻唱主題曲《Proud To Be A Woman》揭開席幕。大會公布10強名單,並進入泳衣問答環節,大會安排了百人評分團,立即為佳麗評分,其中妁14號楊梓瑤獲74分成嬴家兼獲「智囊百選女神大獎」。