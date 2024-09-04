香港小姐2024｜楊梓瑤被無綫要求增肥 憂問答環節表現差

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，包括陳法蓉、翁嘉穗、劉倩婷、曹敏莉及朱凱婷。同時大會宣布「友誼小姐」結果，並由3號王汛文（Candice）奪得。Candice聽到自己的名字時，大感驚訝，從陳法蓉接過花束時喜極而泣。
14號楊梓瑤Amina表示自己投了Candice，因為對方是她第一位認識的佳麗，她表示在髮型屋跟對方初次見面，自己仍很記得跟Candice一齊去吃日本餐廳，自己很替對方高興。
距離總決賽的日子愈來愈近，Amina表示現時心情很緊張，希望到時能表現最好。她坦言很擔憂問答環節，因為很考臨場表現。提到今日她在台上步出跟大家見面時，擺出不同甫士令人留下深刻印象，她表示今次參選學了如何行catwalk及擺甫士，所以現時很有信心可以展示出來。
她透露無綫要求增肥，現時比起官方公布的體重重多了2公斤。問到為何被要求增肥，Amina說︰「佢哋話我太瘦，見到骨，佢哋覺得要有啲肉，有番線條好啲！」她稱無綫著她只需正常飲食，問到怕不怕太過放肆會多了肚腩仔，她表示不怕，因為自己有努力運動。問到總決賽家人會否來港為她打氣，她稱媽媽已飛來香港陪她，但未知屆時有多少張入場劵讓家人及朋友到場。