香港小姐2024｜楊梓瑤被無綫要求增肥 憂問答環節表現差

《2024香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，包括陳法蓉、翁嘉穗、劉倩婷、曹敏莉及朱凱婷。同時大會宣布「友誼小姐」結果，並由3號王汛文（Candice）奪得。Candice聽到自己的名字時，大感驚訝，從陳法蓉接過花束時喜極而泣。

14號楊梓瑤Amina表示自己投了Candice，因為對方是她第一位認識的佳麗，她表示在髮型屋跟對方初次見面，自己仍很記得跟Candice一齊去吃日本餐廳，自己很替對方高興。