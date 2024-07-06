香港小姐2024｜港姐疑指合約苛刻連環退選 無綫發聲明澄清條款公平公正

《2024香港小姐競選》經過兩輪面試後，有多名佳麗近日宣布退選，當中包括佳麗Jackie在小紅書稱「2024香港小姐，入圍但是退賽啦」，並直言「不想簽約唉」；「翻版超雲」黃艷、從事金融業的林司檸Caroline、高爾夫球手趙浚雯、和拉丁舞好手Crystal亦同樣直指因合約而退出。

對於無綫合約苛刻的傳言，昨晚，TVB 發聲明澄清：「傳媒近日報道有關『香港小姐2024』 報名人士引述的內容，經核實後發現有誤導公眾之嫌。本公司在此嚴正澄清，以正視聽，『合約公平性：本公司的港姐招募及合約條款嚴格遵循公平、公正的原則，並且符合所有相關法律法規』。『透明和保護：與每位參選佳麗之間簽署的合約條款均清晰透明，旨在充分保障雙方的合法權益』。」