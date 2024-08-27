香港小姐2024︱鍾翠詩有華姐包袱壓力爆煲　 秦冀雯揸車勁水皮嚇窒馮盈盈

《024香港小姐 女．遊記》昨晚首播，播出馮盈盈、麥美恩(Mayanne)帶領7號秦冀雯(Yvonne)、8號盧凱怡(Kerry)和12號鍾翠詩(Tracy)玩轉塞班島。
12號鍾翠詩初時表現得驚驚青青，但後來玩得不亦樂乎，7號秦冀雯表現大膽，對魔鬼魚愛不釋手，更與其中一條名叫「李小龍」的魔鬼魚結緣，她笑言：「我抱佢時係最乖，永遠都唔會郁，其他人抱就會郁。」8號盧凱怡同樣玩得開心，笑言希望擁有魔鬼魚般滑嘟嘟的皮膚。
馮盈盈、7號秦冀雯和12號鍾翠詩等，化身美人魚影靚相，雖然畫面唯美，但鏡頭後7號秦冀雯卻頻嗌想嘔，她說：「血氧唔係好充足， 搞到低血壓，全程好想嘔。」另一焦點落在馮盈盈身上，浮潛完後素顏樣終極曝光的她，呻爆被製作組「賣豬仔」，盈盈高呼：「原來唔使化妝過嚟，因為上到水之後變到好似素顏咁，早知就唔嚟啦！」場面搞笑。
馮盈盈與7號秦冀雯、8號盧凱怡一組，聲稱去過西藏自駕遊的7號秦冀雯負責開車，可惜駕駛技術勁水皮，在cut線和入彎時頻頻出錯，嚇到盈盈瘋狂尖叫嗌停。另邊廂，麥美恩負責開車載着12號鍾翠詩風馳電掣，兩人chill爆大唱《越難越愛》。最終邊一隊要接受大懲罰？今晚自有分曉！
今次行程感觸良多，三位佳麗在營火會坦露心聲，齊齊淚腺失陷爆喊收場，當中12號鍾翠詩坦言因「華姐」包袱搞到壓力爆煲：「我覺得自己好冇自信，大家覺得我係華姐，講嘢又好似好官腔，我自己又好驚講錯嘢，好大壓力……」