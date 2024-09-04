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娛樂
2024-09-04 21:45:04

香港小姐2024｜鍾翠詩風頭被搶未感失望 認華姐名銜令壓力倍增

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鍾翠詩在面試時成眾人焦點，之後被其他佳麗蓋過。

鍾翠詩在面試時成眾人焦點，之後被其他佳麗蓋過。

2024 香港小姐競選決賽》將於915日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，包括陳法蓉、翁嘉穗、劉倩婷、曹敏莉及朱凱婷。同時大會宣布「友誼小姐」結果，並由3號王汛文（Candice）奪得。Candice聽到自己的名字時，大感驚訝，從陳法蓉接過花束時喜極而泣。

3號王汛文獲頒「友誼小姐」，身後多位佳麗都替她高興。(娛樂組攝)

3號王汛文獲頒「友誼小姐」，身後多位佳麗都替她高興。(娛樂組攝)

12號鍾翠詩受訪時表示自己投了Candice，她表示Candice是眾望所歸，「佢性格好好，真係由心而發去關心同照顧我哋，佢仲會準備好多朱古力同零食俾我哋，當我哋好攰嘅時候就會問佢拎，哈哈！」她表示近日都是忙於彩排，不想在台上出現失誤，自己亦在調節心態，希望到時可以享受舞台。

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《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝)

《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝)

有感華姐名銜壓力大

提到她在面試時成為眾人焦點，但隨住比賽進行，鍾翠詩的風頭被其他佳麗搶去，問到有沒有為此而失落，她表示沒有。她說︰「因為我知道自己好大壓力，去完塞班島之後，發現壓力大之外，仲有華姐呢個包袱，所以我就搵人傾偈，搵啲方法去抒發下，好似聽歌。(華姐頭銜再選唔係更輕鬆？)所有嘢係重複一次，因為華姐呢個label，人哋就會期望高啲，自己嘅要求就會更加高，所以變咗壓力更大。」

她透露為了務求做到最好，所以在才藝表現上努力練習，現時仍在調節某些細微動作。問到家人會不會來港打氣，她表示父母一直在港生活，所以當晚會來現場打氣，但弟弟就未能趕及來港，希望選完之後可以一家人食飯。」

梁嘉莹(左二)及程姜月(右三)一直都是風頭躉。

梁嘉莹(左二)及程姜月(右三)一直都是風頭躉。

2024香港小姐競選決賽》15位佳麗︰

1號陳紫佟Jessie 2號倪樂琳Ellyn 3號王汛文Candice 4號謝淑怡Zoie 5號莊曉婷Kimmy 6號李曼思Adria 7號秦冀雯Yvonne 8號盧凱怡Kerry 9號陳甜甜Rose 10號吳芷靖Clary 11號梁嘉莹Emily 12號鍾翠詩Tracy 13號程姜月Dolores 14號楊梓瑤Amina 15號俞可程Kanis

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