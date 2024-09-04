香港小姐2024｜鍾翠詩風頭被搶未感失望 認華姐名銜令壓力倍增

《2024 香港小姐競選決賽》將於9月15日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，包括陳法蓉、翁嘉穗、劉倩婷、曹敏莉及朱凱婷。同時大會宣布「友誼小姐」結果，並由3號王汛文（Candice）奪得。Candice聽到自己的名字時，大感驚訝，從陳法蓉接過花束時喜極而泣。

12號鍾翠詩受訪時表示自己投了Candice，她表示Candice是眾望所歸，「佢性格好好，真係由心而發去關心同照顧我哋，佢仲會準備好多朱古力同零食俾我哋，當我哋好攰嘅時候就會問佢拎，哈哈！」她表示近日都是忙於彩排，不想在台上出現失誤，自己亦在調節心態，希望到時可以享受舞台。

有感華姐名銜壓力大

提到她在面試時成為眾人焦點，但隨住比賽進行，鍾翠詩的風頭被其他佳麗搶去，問到有沒有為此而失落，她表示沒有。她說︰「因為我知道自己好大壓力，去完塞班島之後，發現壓力大之外，仲有華姐呢個包袱，所以我就搵人傾偈，搵啲方法去抒發下，好似聽歌。(華姐頭銜再選唔係更輕鬆？)所有嘢係重複一次，因為華姐呢個label，人哋就會期望高啲，自己嘅要求就會更加高，所以變咗壓力更大。」

她透露為了務求做到最好，所以在才藝表現上努力練習，現時仍在調節某些細微動作。問到家人會不會來港打氣，她表示父母一直在港生活，所以當晚會來現場打氣，但弟弟就未能趕及來港，希望選完之後可以一家人食飯。」