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娛樂
2024-09-04 19:22:30

香港小姐2024｜3號王汛文奪友誼小姐 盼可再下一城奪三甲

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3號王汛文從1989年國際親善小姐得主陳法蓉接過花束。(娛樂組攝)

3號王汛文從1989年國際親善小姐得主陳法蓉接過花束。(娛樂組攝)

2024 香港小姐競選決賽》將於915日舉行，今日15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判，同時大會宣布「友誼小姐」結果，並由3號王汛文（Candice）奪得。Candice聽到自己的名字時，大感驚訝，從陳法蓉接過花束時喜極而泣。

3號王汛文獲頒「友誼小姐」，身後多位佳麗都替她高興。(娛樂組攝) 3號王汛文獲頒「友誼小姐」，身後多位佳麗都替她高興。(娛樂組攝) 3號王汛文獲頒「友誼小姐」，喜極而泣。(娛樂組攝) 3號王汛文獲頒「友誼小姐」，喜極而泣。(娛樂組攝)

多謝佳麗給予自己信心

同場有多位佳麗都大讚Candice非常照顧人，有些更表示在面試時，Candice已經很健談，印象非常好，Candice聞言問︰「真係㗎？真係好感動，我無特別去諗呢件事，當下聽到自己個名就好感觸！因為佢哋都將自己嘅開心、信心放喺我身上。」提到陳法蓉讀出她的名字時，Candice反應不來，她說︰「因為我當下係抽個身出嚟，唔想去期待同失望，所以想以第三者身份去看待呢件事，當聽到自己個名時，我先至投入番個人，哈哈哈！」

她表示自己一直都真誠待人，亦會了解自己不足之處，從其他佳麗身上學習，自己亦會主動跟她們分享自己的不足以及給予其他佳麗建議，如見到她們有些狀態不佳時，會跟她們傾偈。問到這樣做好像忽略了自己，Candice認為要靚就一要齊靚。

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3號王汛文今日擺出多個自信甫士，是全場比較亮眼的一位。(娛樂組攝)

3號王汛文今日擺出多個自信甫士，是全場比較亮眼的一位。(娛樂組攝)

3號王汛文有信心再下一城。(娛樂組攝)

3號王汛文有信心再下一城。(娛樂組攝)

有信心再下一城

由於過去奪得「友誼小姐」的佳麗難入三甲，甚至與冠軍無緣，Candice表示不擔心，她認為只要有料就會拎到獎，過去的結果都只可以作參考，自己亦很有信心可以拎到更好成績。

總選表演唱歌

今日Candice見評判及傳媒時，擺甫士時都充滿自信，可說是當中最亮麗的一個，她表示連日來都忙於彩排，特別在姿態上，自己亦有認真練習。她透露才藝表演準備了唱歌，自認歌喉不錯，並謂公司安排了一首很有爆發力的歌。她表示是有一點難度，但可以視為挑戰。

 

《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝) 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝) 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝) 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝) 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝) 《2024 香港小姐競選決賽》15位佳麗會晤「最上鏡小姐」評判。(娛樂組攝)

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