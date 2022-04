香港戲院昨日終於重開,復業立即大批影迷入戲院捧場。

多套電影同時於本周開畫,艾迪烈柏尼(Eddie Redmayne)擔正的《怪獸與牠們的產地》(Fantastic Beasts and Where to Find Them)系列,第三集《怪獸與鄧不利多的秘密》(Fantastic Beasts: The Secrets Of Dumbledore)由丹麥紅星麥斯米基辛(Mads Mikkelsen)取代尊尼特普(Johnny Depp)飾演葛林戴華德,還有祖狄羅(Jude Law)及其他原班人馬,成為戲院重開的矚目猛片之一。

《怪獸與鄧不利多的秘密》首天上映六百多場,甫開畫收逾165萬港元,登上本地單日票房榜冠軍,成績拋離收39萬港元、排單日票房第二名的荷爾芭莉(Halle Berry)電影《月球隕落》(Moonfall)。