香港街道故事｜港產片發源地天后銀幕街 同黎姿關係密切？

回顧香港電影即港產片發展，不得不提天后銀幕街。這條街雖然只有短短100米，卻是香港電影發源地。曾是香港第一間製片公司「民新電影」的所在，「銀幕街」一名正由此而來。而創辦這間電影公司的先驅，正是影星黎姿的祖父、人稱「香港電影之父」的黎民偉。

20世紀初戲院 主要放風景紀錄片 睇電影，是香港人假日的「指定動作」。到底香港何時開始流行看電影？翻查資料，香港第一家專門播放電影的戲院，是1910年中環雲咸街的「比照戲院」。初時的電影大都是無聲的風景紀錄片，劇情片是後來才有。由於影片全由外國購入，畫面只有英文字幕，戲院於是僱用了「解畫員」，即場向觀眾解構故事，翻譯對白；並會運用鐵枝、木棍、雞毛掃等小道具，即席為電影配搭聲效。

美國導演被黎民偉遊說香港首部本土電影 那時香港還未有人拍電影。直至1913年，美國導演布拉斯基（Benjamin Brodsky）帶同攝影師來香港拍攝風景，為本土電影帶來契機。熱愛電影的黎民偉得悉二人來訪，主動遊說他們拍攝一部由中國演員擔綱的中國電影，結果獲對方一口答應。 人材和設備都有了，但一時之間何來劇本和演員？由於時間倉卒，黎民偉果斷將話劇《莊子試妻》改編為電影劇本，並親身上陣擔任演員，反串飾演妻子一角；至於男主角莊子和劇中婢女，則由其兄長黎北海及黎民偉的太太嚴珊珊擔任。就這樣，以玩票性質拍攝、片長僅15分鐘的《莊子試妻》，就成了香港歷史上第一部本土電影作品。

《莊子試妻》剪接後，在當時中環新填地「幻遊火車」遊樂場的平民電影院首播，好評如潮。據悉一連放映了一、兩個月，場場滿座，令黎民偉大受鼓舞，更加醉心投入影業。1923年，黎民偉購入當時仍屬郊區的銅鑼灣天后廟前土地，即如今銀幕街位置，興建了香港第一間製片公司「民新電影」，後來並在廣州增建廠房。1924年，民新推出取材自《聊齋誌異》的故事片《胭脂》，在香港和廣州都很賣座，為他進軍影業打下強心針。 首部港產片中環新填地首播 好評如潮 然而，20世紀初國際政局不穩，要追逐電影夢談何容易？尤其拍電影用的菲林膠片和硝酸銀，都是軍事物資，很多國家為生產軍火而停產菲林，推高菲林價格。當時戰事消息並不流通，民眾都很關注。因此，早期作品不少是新聞紀錄片，黎民偉更曾追隨國父孫中山北伐，以鏡頭記錄革命軍事迹。

黎民偉旗下片場 出過不少佳作 歲月動盪，不減黎民偉對電影的熱誠。那些年，他游走於香港、廣州和上海，透過旗下「上海民新」及與友人羅明佑合辦的「聯華影片」，出品過不少佳作，包1927年的《西廂記》、1928年的《木蘭從軍》，以及1931年阮玲玉主演的《戀愛與義務》等。儘管經歷戰爭洗禮，黎民偉後期生活艱難，但直至1953年離世前，他依然對電影不離不棄，繼續擔任電影公司洗印技術顧問，並經營仙樂戲院。 書展2023｜7月20至26日舉行一文睇晒門票優惠懶人包