香港電影導演會｜任賢齊得悉大S死訊心情難過不捨 被問有否慰問小S：冇啊！

任賢齊今日 (10/3)出席「香港電影導演會周年晚宴暨年度頒獎典禮」，他接受訪問表示：「呢排都係搞演唱會，通常見面嘅人都係音樂製作人，好耐冇同電影圈嘅朋友見面，今日係電影會聚會，快啲返嚟同大家傾吓偈。」被問到那一位圈中藝人最久沒有見面，他笑言：「好多位都係搞演唱會好少拍戲，好似我哋《九龍城寨之圍城》同埋《臨時劫案》拍完之後，一路都開演唱會，見啲老朋友好開心。」

提到今年金像獎林峯與郭富城也有入圍，他表示：「係喎！我真係唔知今次有份參與嘅《九龍城寨之圍城》同埋《臨時劫案》，林峯同埋郭富城都入圍，我真係好難揀，但係其他都好似好犀利，今次金像獎競爭好激烈，好多演員拍出嚟都係好戲。」他透露今次遺憾未能與一眾演員到日本宣傳《九龍城寨之圍城》，並表示：「聽講都攞咗好多動作獎，今年我可能會喺日本開演唱會，咁我就可以用城寨嘅造型出嚟做演唱會開場。」

任賢齊得悉大 S 離世冇 慰問小 S

講到好友徐熙媛 (大S)最近在日本離世，他表示：「其實今年開年有啲遺憾嘅事，好似好朋友都走咗，好多人問我嘅心情，心情梗係唔捨得同埋難過，都希望大家健健康康。有好多事情我唔知道發生嘅原因，我又唔可以講太多，希望大家都平安健康。」提到相隔多久沒有見過大S，他表示：「其實我搞幾演唱會好耐冇見見到好多朋友，去唔同嘅城市，好多朋友都冇乜機會見面，今次導演會我都趁時間望一望我啲好朋友。」

被問到當年與大S合作有什麼難忘的趣事，他直言：「其實我哋拍完戲之後經歷過好多人生嘅事，所以我有時覺得朋友嘅關心立場，我唔會太過去過問或者係去俾意見，有啲人係當事人最清楚，作為朋友係表達鼓勵同關懷，有時候都唔會問太多好私人嘅事。」至於有否問候徐熙娣(小S)，他坦言：「冇啊！Sorry，呢排唔方便表達太多，因為唔清楚成件事究竟發生嘅情形，大家問我，我真係唔知點答。」