香胤宅Lyman甜蜜分享向太太求婚浪漫故事

《全民造星V》出身的香胤宅(Lyman)與太太Zoe向來恩愛，兩人日前出席「家沒有標準答案」為主題的展覽活動，二人異口同聲地表示支持婚姻平權，深信「愛」不應有界限，能找到自己喜歡的另一半已經很幸福。他們希望藉著參與這次展覽，為更多人送上一點同行的支持與力量。

Lyman 坦言「家」就是太太本身：「當我唔開心、有壓力、或者覺得迷失嘅時候，太太永遠都喺我身邊，會同我講『I’m here！』。」他形容，太太讓他感到踏實與安穩，並甜蜜分享求婚背後的小故事：「我嘅求婚Plan A，本來係買Zoe最鍾意嘅Lego DIY戒指盒，點知Covid期間，Lego竟然冇晒貨，於是我嘅Plan B就係用嗰陣儲落嚟嘅Cardboard，DIY一個好似Lego嘅戒指盒送畀佢。」他笑言，太太總是無條件支持自己，而那個戒指盒，正代表著他的愛與承諾：「No matter the circumstances or limitations, you are always the exception.」Zoe笑指Lyman其實是個很浪漫的人，只是因為製造驚喜時總是有點「大聲」，常常露出蛛絲馬跡讓她識穿。不過這次的求婚，卻是他唯一一次成功讓她完全意想不到，她笑言：「今次真係100分！」