馬國明湯洛雯何依婷豪搞海外婚禮 網民嘲吳千語嫁得寒酸

馬國明與湯洛雯，何依婷與圈外男友Cedric Lam先後到巴黎拍婚照，並分別在泰國蘇梅島和印尼峇里島舉行婚禮，宴請數十位圈中好友出席。由於兩對新人都在當地5星酒店舉行婚禮，加上要支付來賓的酒店住宿，動輒都要百萬。加上兩位新娘子都社交平台大晒金器，因此有網民認為同樣是12月結婚的吳千語，完全被比下去，更笑她嫁得寒酸。
吳千語與何依婷同樣是12月16日結婚，但吳千語則在香港低調舉行婚禮。根據網上流出的喜帖顯示，她跟「百億富三代」在中環一間高級餐廳舉行，只宴請至親出席，而傳統的斟茶儀式則在施伯雄家人的豪宅舉行。有大陸網民將吳千語的婚宴跟馬明靚湯及何依婷的婚禮相比，以及她們收到的金器，不禁笑吳千語完全被比下去。
此外，許紹雄亦是在差不多時間嫁女，出席的明星賓客近乎像無綫台慶般熱鬧，一時間吳千語的婚禮變得黯然無光。
許紹雄嫁女︰
高級餐廳行禮
不過，吳千語證婚的餐廳「好酒好蔡」絕不普通，餐廳可以同時容納30人，餐廳主打高級私房菜，大受明星歡迎，餐廳室內裝潢由已故「上海灘」品牌創辦人鄧永鏘設計，佈置融合了中國古典的韻味和英式優雅的情調。據知，每圍至少3萬元起跳，未計其他費用，而平日在該餐廳享用一個特選晚餐，未計任何酒水及服務費，也要近2千蚊港元一個人。
此外，施伯雄的爺爺施子清為人非常低調，過去曾有記者約施子清做訪問，但對方的辦公室不是中環甲級寫字樓，而是在筲箕灣一幢商廈。他四名兒子都是政協代表，是「城中政商名人」，家族的生意遍布不同地方。施子清的大仔及二仔掌管房地產，三仔負責公司內部管理，四仔負責金融投資、買賣。吳千語的老爺是施子清的大仔施榮怡，除了是家族公司的董事總經理、河南政協常務委員、港區省級政協委員聯誼會理事，亦曾是第八至十屆江蘇省政協委員。