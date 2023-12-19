馬國明湯洛雯何依婷豪搞海外婚禮 網民嘲吳千語嫁得寒酸

馬國明與湯洛雯，何依婷與圈外男友Cedric Lam先後到巴黎拍婚照，並分別在泰國蘇梅島和印尼峇里島舉行婚禮，宴請數十位圈中好友出席。由於兩對新人都在當地5星酒店舉行婚禮，加上要支付來賓的酒店住宿，動輒都要百萬。加上兩位新娘子都社交平台大晒金器，因此有網民認為同樣是12月結婚的吳千語，完全被比下去，更笑她嫁得寒酸。

吳千語與何依婷同樣是12月16日結婚，但吳千語則在香港低調舉行婚禮。根據網上流出的喜帖顯示，她跟「百億富三代」在中環一間高級餐廳舉行，只宴請至親出席，而傳統的斟茶儀式則在施伯雄家人的豪宅舉行。有大陸網民將吳千語的婚宴跟馬明靚湯及何依婷的婚禮相比，以及她們收到的金器，不禁笑吳千語完全被比下去。

此外，許紹雄亦是在差不多時間嫁女，出席的明星賓客近乎像無綫台慶般熱鬧，一時間吳千語的婚禮變得黯然無光。