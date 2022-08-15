馬國明自揭被公司迫開社交帳戶 兼被陳敏之大爆係媽寶

陳敏之嘅個人YouTube頻道節目《Chi Chat》，之前都邀請過唔少藝人作客，而呢班嘉賓都總會有一啲突破性嘅話題，成功吸引網民關注。節目最新一集就有馬國明做嘉賓，期間陳敏之指馬明係超級孝順同好乖，兼大爆佢係媽寶。

喺節目開頭，陳敏之同馬國明分別講出自己眼中對方嘅感覺，馬國明就話陳敏之係一個性格男仔頭、豪爽、大食及心直口快嘅女仔；而陳敏之就認為馬國明係「離晒譜嘅孝順」同好乖，甚至連出糧戶口都係同媽媽聯名。另外，陳敏之仲大爆佢係媽寶，好多嘢都係媽媽安排：「佢咩都係話媽咪咩嘢，媽咪買，媽咪買衫畀佢，媽咪買袋畀佢，媽咪媽咪媽咪……」，而馬國明就回應話：「費事煩啫」。

大爆馬國明銀包是龜形

陳敏之仲講到當年嘅一件趣事：「有一次放飯，突然間佢攞咗個銀包仔出嚟畀錢，係隻龜嚟，個散紙包係隻龜，個散紙包係搵啲布搵啲皮拼成一隻龜。我直情驚訝！你知我係心直口快，同佢唔使掩飾㗎嘛，咁核突嘅隻龜！點解你攞隻龜呀？好核突呀！」之後，馬國明好認真話係媽媽送，搞到陳敏之即場道歉。陳敏之感到唔好意思之外，仲覺得佢真係好孝順，無論媽媽送咩俾佢都會用，就算喺別人眼中係唔靚嘅嘢。另外，陳敏之亦指馬國明係一個對自己節儉，但對人非常大方嘅人，例如請食飯及買昂貴禮物送俾人。

被問到有冇一套劇集拍完後感到後悔時，馬國明就話嗰套劇集預算超低，第一集幾乎冇外景，仲話：「不如返屋企瞓下覺好過啦！」可惜佢最後都冇講到係邊一套劇集，只係話一套四個字劇名及著好多衫嘅劇集。之後馬國明被問到拍邊套劇集係值得時，佢就話《鐵馬尋橋》、《On Call 36小時》、《降魔的》及《白色強人》都係好好嘅劇本。

馬國明來自「石器時代」

喺節目中，馬國明直言自己好少睇留言區，亦指負面批評唔會太影響佢。陳敏之笑指馬國明係一個來自石器時代嘅人，當被問到係唔係唔鍾意玩社交網站時，馬國明就話：「其實我真係唔鍾意玩，你問我嘅話我覺得真係幾無聊」。之後，佢仲大爆開設IG及微博帳戶都係公司要求，社交平台主要係工作需要。

熱愛足球嘅馬國明，喺節目中講到足球時明顯比較雀躍，仲分享自己廣泛嘅波友名單，除咗徐榮及蕭正楠之外，連杜琪峯（杜Sir）都係佢嘅波友。之後，陳敏之問佢一啲關於足球嘅問題，當問佢最鍾意嘅球員時，馬國明突然間話自己好濫：「有好多，好難揀一個喎，最近就鍾意法老王沙拿，但我都中意C朗，我又中意美斯，你知道我好濫㗎！」嚇到陳敏之即刻話唔知佢好濫，淨係見到佢專一。

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