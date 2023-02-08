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娛樂
2023-02-08 15:25:13

馬天佑新歌邀胡楓拍MV 孖Kanyan9896演初戀經歷

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胡楓(修哥)於3年前為黎明《顧家》MV擔任男主角之後，今次再應馬天佑之邀，參與其新歌《第n次初戀MV拍攝，今次他在片中飾演一位和初戀白頭到老的戀人。另外，馬天佑亦請來Kanyan9896(吳家忻)在MV中化身愛神，撮合不同年紀的愛侶。

馬天佑事隔3年再推出新歌，並請來修哥做MV男主角。

一拍即合

馬天佑今次藉新歌毫無保留愛情觀，並和大家分享其成長故事，讓大家感受到在華麗衣裳下跟常人無異，一個每次戀愛也像初戀般投入的馬天佑。他表示今次與導演Boris合作，「仲記得嗰一日喺架車度WhatsApp佢聽完首歌好快就打返俾我一打嚟就同我講佢好鍾意首歌，仲話呢一首係so far我最好嘅作品。好快我哋就一齊搵埋雨橋開會傾MV拍攝，大家都俾咗好多ideas諗喺邊度拍邀請邊位演員拍用乜嘢道具拍好投入去準備呢件事都令我好感動。」他表示MV要找來不同年紀的演員，而修哥收到邀請之後，爽快答應。

修哥本身亦是一名專一又長情的人，Kanyan9896則在片中演女神。

修哥與太太相愛超越半世紀

修哥在MV中演一位滿分戀人，現實中跟修哥相愛超越半世紀的亡妻呂詠荷，正是他的初戀他在訪問中亦曾經提到：「她是我一生摰愛。」。據說他們在入行前已相戀，在聖誕派對邂逅之後，就開展了長達59年愛情長跑。至於化身的Kanyan9896就表示，今次拍攝最希望可以鼓勵多朋友，好似初戀義無反顧地去愛她稱今次合作相當有趣，因為導演全程使用數碼相機拍攝，令4:3的畫面充滿甜蜜和懷舊的味道。

馬天佑很開心修哥一口答應。

Kanyan9896表示今次拍攝充滿甜蜜和懷舊的味道。

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