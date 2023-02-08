馬天佑新歌邀胡楓拍MV 孖Kanyan9896演初戀經歷

胡楓(修哥)於3年前為黎明《顧家》MV擔任男主角之後，今次再應馬天佑之邀，參與其新歌《第n次初戀》MV拍攝，今次他在片中飾演一位和初戀白頭到老的戀人。另外，馬天佑亦請來Kanyan9896(吳家忻)在MV中化身愛神，撮合不同年紀的愛侶。

一拍即合 馬天佑今次藉新歌毫無保留愛情觀，並和大家分享其成長故事，讓大家感受到在華麗衣裳下跟常人無異，一個每次戀愛也像初戀般投入的馬天佑。他表示今次與導演Boris合作，「仲記得嗰一日喺架車度WhatsApp佢，佢聽完首歌好快就打返俾我，一打嚟就同我講佢好鍾意首歌，仲話呢一首係so far我最好嘅作品。好快我哋就一齊搵埋雨橋開會傾MV拍攝，大家都俾咗好多ideas，諗喺邊度拍，邀請邊位演員拍，用乜嘢道具拍，好投入去準備呢件事都令我好感動。」他表示MV要找來不同年紀的演員，而修哥收到邀請之後，爽快答應。