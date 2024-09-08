馬季開鑼｜呂爵安首度入看台睇馬 自爆係燈神連輸兩場

新馬季今日(8日)開鑼，沙田馬場馬匹亮相圈上午舉行開鑼儀式，大會邀請MIRROR成員呂爵安(Edan)擔任特別嘉賓，並在尾場賽事後在馬匹亮相圈獻唱熱門歌曲，包括有︰《My Apple Pie》、《月光奏明曲》及《Again！》。大批爵屎(Edan歌迷稱呼)一早到場排隊入場，希望可以霸到最佳位置支持偶像。

及至下午4時許，在第七場賽事舉行前，Edan以一身藍色西裝在馬會廂房看台現身，並手持小冊子研究賽事，引來台下爵屎起鬨，紛紛舉機拍照。其後馬會專頁上載Edan扮駐場記者形容現場情況的影片，但就表現非常拘謹。

提林明禎即出口護花

Edan在活動上自言是燈神，自己借了同事的戶口買了兩場，第一場買了四重彩，第二場與花姐各自買「獨嬴」，最後全軍覆沒。他認為打麻雀可以計算，賽馬就很考眼光，但感覺很新鮮。

談到本月13日林明禎舉行見面會，Edan著傳媒「手下留情」，更表示如果有甚麼問題找他便可，非常呵住緋聞女友。