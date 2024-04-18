馬浚偉搞羽毛球「外交」 做埋教練教樂壇新人打波

《新城體育會》昨日（17日）舉辦了第二次羽毛球活動，除了繼續有馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」出一身汗外，今次邀請到兩位樂壇新力軍鄺星宇（Alex）和黃曦桃(TAOTAO/桃桃) 加入，二人直言不打不相識，原來他們都曾在美國洛杉機留學讀音樂，還差點成為校友，更交流了對音樂的喜好。
馬浚偉坦言，這正是成立體育會背後的深層意義，透過運動建立對外交流網絡，為歌手們開創新機遇。
「新城羽毛球隊」出席的成員來自新城廣播多個部門，包括製作部、工程部、節目製作導演等，項目總監葉碧梅(Moon)更帶同兒子Arthur來打成一遍，原來其18歲兒子自小愛好打羽毛球，是校隊精英，打波逾十年屬已達教練級水平，他更獲馬浚偉邀請擔任球隊榮譽教練，球技相當了得。
碰巧今次參與的兩位新晉歌手鄺星宇和黃曦桃均屬「BB班」水平，馬浚偉和Arthur落場隨即化身臨時教練，耐心地指導，由開波到走位、步法，都逐一提點，馬浚偉表示：「其實打羽毛球係要學㗎！雖然有人真係打天才波可以成功，但真正去打羽毛球係要不斷練習，累積經驗！」
黃曦桃（桃桃）與經理人Kawaii齊齊出席，桃桃表示入行才兩年，走唱創歌手路線，曾於美國讀音樂的她深受外國音樂影響，對不同種類的音樂元素和風格，她都樂於嘗試。身高171cm高䠷身形的她笑言不但是樂壇新人，亦是羽毛球初哥，希望未來能參與更多《新城體育會》的運動和活動。
鄺星宇坦言自己其實已入行5年，但由於出道時2019年碰上疫情大爆發，令歌手生涯停滯了近3年，影響曝光率，令外界對他認識不多。今次參與《新城體育會》的運動，不但讓他有機會認識羽毛球的真正規則及打法，最重要是有機會讓他對外有更多交流，「呢個活動好正，令我可以認識唔同歌手、公司同DJ。」