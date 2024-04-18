馬浚偉搞羽毛球「外交」 做埋教練教樂壇新人打波

《新城體育會》昨日（17日）舉辦了第二次羽毛球活動，除了繼續有馬浚偉帶領「新城羽毛球隊」出一身汗外，今次邀請到兩位樂壇新力軍鄺星宇（Alex）和黃曦桃(TAOTAO/桃桃) 加入，二人直言不打不相識，原來他們都曾在美國洛杉機留學讀音樂，還差點成為校友，更交流了對音樂的喜好。

「新城羽毛球隊」出席的成員來自新城廣播多個部門，包括製作部、工程部、節目製作導演等，項目總監葉碧梅(Moon)更帶同兒子Arthur來打成一遍，原來其18歲兒子自小愛好打羽毛球，是校隊精英，打波逾十年屬已達教練級水平，他更獲馬浚偉邀請擔任球隊榮譽教練，球技相當了得。

碰巧今次參與的兩位新晉歌手鄺星宇和黃曦桃均屬「BB班」水平，馬浚偉和Arthur落場隨即化身臨時教練，耐心地指導，由開波到走位、步法，都逐一提點，馬浚偉表示：「其實打羽毛球係要學㗎！雖然有人真係打天才波可以成功，但真正去打羽毛球係要不斷練習，累積經驗！」