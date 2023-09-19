馬浚偉與聾人羽毛球運動員切磋 願為所有殘疾運動員發聲

是次比賽為香港聾人體育總會在政府宣布撤銷「口罩令」後舉辦的首個羽毛球賽，運動員竭盡所能，為自己爭取佳績，馬仔也忍不住親民落場與參賽運動員切磋一下，在場觀眾及運動員們都睇得十分開心。

馬浚偉（馬仔）日前到土瓜灣體育館出席由香港聾人體育總會主辦，康樂及文化事務署資助的「2023全港聾人羽毛球錦標賽」。馬仔正忙於為11月演唱會作準備的，為支持聾人羽毛球運動員，毫不猶豫一口答應邀請擔任頒獎嘉賓，希望為各運動員打氣。

馬仔精神奕奕表示，十分支持殘疾人士參與不同運動項目，所以當香港聾人體育總會邀請時，他馬上答應，在推動藝術之餘，也希望社會多加關注及支持殘疾運動員，更加希望政府能撥多點資源給所有殘疾運動員，令到他們有足夠資源及支援發展運動。

馬仔並謂：「殘疾人士擁有嘅權益同我地健聽、健視係平等的，融入社會，我同聽障運動員打過羽毛球，打羽毛球時，他們都不會用助聽器，但打起來好專業，有幾位仲好高水平；日前，我在節目(港台《同埋·繼續傾》）也訪問了視障跑手，跑得好快，仲為慈善跑南北極，所以他們同我們一樣，平等的，甚至比我們做得更好。」談到11月演唱會，馬仔開心透露門票賣得非常好，笑言希望可以食到枝竹火腩飯：「只要加開到一場，我就有飯盒食啦！」

而前日的比賽，正全力為2024年亞太聾人運動會及2025東京聾人奧運會備戰的香港聾人體育總會聽障羽毛球代表隊成員也有參賽，而香港唯一提供中小學聾人/聽障兒童教育的路德會啟聾學校，也派遣了學生運動員參賽，希望透過這個賽事，學生們不僅能夠發掘自己的體育潛能，也能夠在學業之外得到全面的發展。