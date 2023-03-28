馮允謙演唱會｜獲張學友「現身」讚可付託終身 Jay Fung與林明禎火辣共舞擔心女友呷醋

在encore時段，大會突然播放張學友的錄影，片中學友恭喜Jay舉行首個紅館騷，他表示知道馮爸爸很喜歡自己，在Jay年輕時候經常播自己的歌曲，才讓Jay認識到廣東歌，這種傳承很重要，亦是他作為歌手的功用之一。他大讚Jay很有體面又非常陽光，是非常老實及值得信賴的年輕人，可以付託終生；並乘機向馮爸爸馮媽媽請教教子良方，如果Jay父母答應，承諾下次會擔任Jay演唱會嘉賓。Jay應粉絲要求改歌單，獻唱舊歌Medley，在兩度encore後以一曲《 How many times》為演唱會畫上圓滿句號。

昨晚演唱會林明禎在Jay以鋼琴自彈自唱出Bruno Mars的《Versace on the Floor》時，以黑色性感晚裝現身與Jay大跳辣身舞。唱畢後，Jay以港式普通話感謝明禎連續三晚擔任嘉賓，他大讚明禎心地好好，卻說出來諧音變成「身體好好」；明禎BB則以廣東話表示很「榮幸」能與Jay合作，不過卻被誤會是「遺憾」，兩人半桶水的港普與廣東話，令全場爆笑。明禎希望下次可與Jay合唱，更即時清唱了幾句《長相廝守》，贏得全場掌聲。

爸爸一句話 尾場不落淚

Jay Fung完騷受訪時，仍表現興奮，坦言即享受也感不捨，喊足兩場的Jay Fung反而尾場沒有落淚，原來全賴馮爸爸功勞，他表示，「爸爸昨日同我講咗一句，你唔好再喊啦，人哋唔係俾錢入嚟睇你喊架，你喊咗幾次，可唔可以今晚唔好喊，所以我頂住唔喊，好彩冇喊到。」他坦言不易控制情緒，當很努力爭取得到一些東，而最終得到，看到觀眾的星星應援棒)和掌聲，非常感動，他續稱，「我覺得見到爹哋媽咪時會想喊，因為媽咪望住我是眼濕濕，我諗佢哋都好感動，因為見到我經歷很多，由出道、低潮，爸爸仍在工作，他仍擔心。」問到爸爸可安心退休嗎？他就表示，做這行很被動，收入不穩定，雖然去到紅館，但不保證有下次，惟有保持謙卑繼續努力。

女友傳短訊： Proud of you

談到連續與明禎BB大跳辣身舞，Jay指是公司提議，起初還擔心會被男士好羨幕，至於可擔心女友呷醋？他坦言未知女友反應，由一直忙於彩排，女友來港至今仍未親身見面，但收到對方短訊讚賞「Proud of you」，他直言兩人未有談及與明禎跳舞的部分，問到可擔心女友反應？Jay可愛地表示，「我相信她也明白是工作，希望不會呷醋，其實她呷醋也好……」兩人暫未決定如何慶祝，但他笑言最想食漢堡包。

不明白「付託終生」意思

對於學友拍短片恭賀和鼓勵，Jay大表感動，「好感動，因為第一次認識廣東歌就是學友的歌，因為我爸爸是學友超級fans，經常模仿學友，唱到好差，但我唔介意，找學友的卡式帶聽，才認識廣東歌和音樂。」獲學友大讚可付託終生，並公開承諾可做嘉賓，Jay表示如果粉絲支持，當然希望再戰紅館「但學友做嘉賓，太大期望，我驚自己會失望，多謝學友。」最搞笑是訪問完結後，工作人員問Jay可明白「付託終生」時，原來他一頭霧水，只大概知是讚美說話。