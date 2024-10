馮允謙演唱會2024｜自爆唱《墳P》險噴鼻血 為3年兩度胸襲陳卓賢呼冤：係俾膽佢(有片+歌單))

馮允謙(Jay)一連3場的「the SOUNDTRACK of my LIFE馮允謙演唱會2024」昨晚(11日)於紅館舉行尾場,邀來3年前曾合作開騷的MIRROR成員陳卓賢(Ian )擔任嘉賓,兩人在台上合唱《#DWBF 》時,Jay Fung突伸手向Ian施胸襲,事後Ian立即在IG限時動態出po,展示當年被Jay摸胸的照片,對於3年來兩度出擊「胸襲」,Jay呼冤表示,「係個膽嚟!」他解釋是要為兄弟壯膽:「我唔係揸佢胸,我純粹係畀啲膽佢、畀啲信心佢。」他又大讚Ian比自己大隻,向Hellosss表示:「真係膽嚟㗎!希望fans唔好介意。」

Jay與Ian緣起於2021年在九展舉行的「我是現場音樂會002」,他回想,「那時我站在台上都很緊張,但我覺得音樂是有一種力量,有種magic喺度,其實我們點解會變成朋友,因為我們鍾意同類型音樂,所以表演夾歌好easy。」原來早於首個紅館騷時,Jay已曾邀請Ian做嘉賓,但當時Ian忙於拍劇,今次再度邀請,「我話第二次問你了,如果都唔得,我就好傷心,他話: 『Trust me bro,無論點都好,I’ll be there!』多謝Ian,哋等咗3年先有機會再一齊唱歌!」對於Ian在台上表示很喜歡他的《Me and the Moon》,Jay Fung已將歌曲編入歌單,兩人轉而合唱《DWBF》,他表示也希望兩人有機會合唱新作品。

「 the SOUNDTRACK of my LIFE 馮允謙演唱會 2024 」尾場歌單

1. 尋找隱世巨聲

2. A New Day

3. 入場人士注意

4. 聲音導航

5. 報復式浪漫

6. Feeling Good

7. Me and the Moon

8. Life is the answer

9. 無理取樂

10. 因愛之罪名

11. Blinding Lights

12. Full Moon Party

13. Seven

14. Preciously Mine

15. 冬日寂寞考

16. 思念即地獄

17. 在愛面前投降

18. DWBF (陳卓賢合唱)

19. 地球上的最後一朵花(陳卓賢)

20. JAY FUNG儀態訓練學院

21. 約齊靈魂在墳墓開生日派對

22. 開始倒數

23. 地球來的人

24. 山旮旯

25. All that I want

26. 收到收到

27. 愛斯基摩人之吻

28. 給你幸福 所以幸福

29. 會再見的

首次Encore:

1. Freakin’ Nightmare

2. 遠在眼前

3. 一步一悔過

4. 給缺席的人唱首歌

5. 在最好的時間做最好的你

再度encore:

1. 我好想你

2. 生不逢時