馮允謙與未婚妻鬧分手？新歌歌名有聯想

馮允謙推出英文情歌《She Don’t Love Me Anymore》。

馮允謙(Jay Fung)推出英文情歌《She Don’t Love Me Anymore》,親自作曲、填詞並與周錫漢聯手監製。Jay Fung坦言新歌對自己來說非常有意義,歌名亦表明一切。

《She Don’t Love Me Anymore》歌詞包含了不少男方對女方思念之情,並多次重覆「She don’t love me anymore」加上Jay Fung罕以鬚根頹廢造型示人,令粉絲擔心他的頹look並非為MV刻意營造,而是真的跟拍拖多年兼已求婚的另一半Crystal分手。

不過,向其公司求證下,得知Jay Fung與Crystal仍然很甜蜜。