馮允謙與未婚妻鬧分手？新歌歌名有聯想

馮允謙推出英文情歌《She Don’t Love Me Anymore》。

馮允謙（Jay Fung）推出英文情歌《She Don’t Love Me Anymore》，親自作曲、填詞並與周錫漢聯手監製。Jay Fung坦言新歌對自己來說非常有意義，歌名亦表明一切。

《She Don’t Love Me Anymore》歌詞包含了不少男方對女方思念之情，並多次重覆「She don’t love me anymore」加上Jay Fung罕以鬚根頹廢造型示人，令粉絲擔心他的頹look並非為MV刻意營造，而是真的跟拍拖多年兼已求婚的另一半Crystal分手。 不過，向其公司求證下，得知Jay Fung與Crystal仍然很甜蜜。

MV採用一鏡到底方式拍攝，清晨5時開拍以捕捉唯美曙光，期間Jay Fung險被植物絆倒，他順勢自轉一圈穩住腳步，展現超強執生能力。MV由吳詠琪導演執導，Jay Fung在草地上自彈自唱，再帶着結他步行到沙灘，期間遇上牛群以及前來滑浪和放狗的人，由於採用一鏡到底，團隊每次需待人群散去才能繼續拍攝。Jay Fung說：「入行到而家都好少用一Take模式拍MV，好特別都好快拍完，不過都拍咗10幾個Takes，因為每一Take都有嘢要調節。估唔到7點已經好多人喺海灘、有好多牛、又有狗仔，又要捕捉個天色，想有太陽又唔想太光，因為想Moody啲Match返首歌。」

拍攝期間，Jay Fung險被地上的植物絆倒，他立即執生自轉一圈穩住腳步，絲毫沒有露出不安表情，獲團隊大讚轉得自然。他笑說：「我平衡唔係咁好，就嚟仆嘅時候好自然轉咗一圈。我以為會有啲奇怪，但睇返覺得個轉都幾好睇，跟住下一Take再做返個轉，有啲嘢就係唔覺意撞出嚟，覺得啱就用。」 比起平日官仔骨骨的王子形象，Jay Fung罕以鬚根頹廢造型示人，更貼近MV的悲情氛圍。他說：「本身冇諗住留鬚，但呢首歌比較Sad，頹廢啲嘅造型好適合今次MV。唔係工作嘅時候我都唔鍾意剃鬚，亦有諗過留鬚，如果你哋覺得好睇記得講，咁我就可以留多啲鬚。」Jay Fung透露今年計劃推出不同語言的歌曲，率先推出英文歌《She Don’t Love Me Anymore》。他說：「英文歌會繼續寫，如果大家覺得隻歌好聽就Share多啲、聽多啲，咁我就有多啲機會出唔同語言嘅歌。」