馮淬帆離世｜生於粵劇世家 今年3月靠氧氣機維生最想拍「遺作」

馮淬帆於台灣病逝，享年81歲。今年3月，他在社交平台透露自己兩度肺炎感染住院，出院之後又因血氧濃度不足，需靠製氧機生活。
馮淬帆憑一系列喜劇廣受人知，但他曾表明自己並不喜歡這些作品，但自己最愛的是自己演出的《癲佬正傳》，及自己執導的《愛的逃兵》。
馮淬帆於1944年在廣東省順德的一個粵劇世家出生，父親馮鏡華為粵劇武生和老生，母親吳慧儂（原名吳若曉）也是粵劇名伶，2人共育有4女1子，馮淬帆排名第5。
1950年，6歲的馮淬帆隨著家人遷至香港。6、70 年代加入演藝圈，初時主要拍攝電視劇。1965年，他獲電影導演楚原邀拍《黑玫瑰》系列電影第三部《紅花俠盜》，因而成為馮淬帆電影幕前處女作並從此投身影壇，參與多部電影演出，並曾先後擔任電視和電影導演。1986年移居台灣後仍繼續活躍於演藝工作。
數年前他接受資深製作人楊紹鴻的節目《台友情緣的歲月》訪問，提到自己的入行經歷，並指很多人以為他是拍電影出身，其實自己是先拍電視，再拍電影，然後跟楚原學做導演。他回憶自己在無綫時期，拍外景是由他發明，及後被鍾景輝擢升做導演。
他在節目說：「我真係好無奈，即係話我唔識做戲？剩係識做喜劇？」他表示自己現處於半退休狀態︰「喺香港最後一套叫《老笠》，直到最近先有客串，我成日諗一個人要有遺作，自己導演比較鍾意啲嘅戲。題材好難講，真係到準備時先會知……主要係唔想拍喜劇，可能我自己唔演，做導演都未定，呢個仲未好深入去諗，只係希望身體仲可以就拍呢套戲。」
去年他參與電影《鬼們之蝴蝶大廈》宣傳時，被問到他的「遺作」進度，他說：「我現在還是有這個想法，但人越來越老，有時候你就沒辦法。」並指自己不排除參演執導作品。他稱投資方總愛要求加入喜劇情節，令他很無奈：「所以現在我可能放棄了，你不放棄也沒辦法，你自己又那麼老了。」