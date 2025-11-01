馮淬帆離世｜生於粵劇世家 今年3月靠氧氣機維生最想拍「遺作」

馮淬帆於台灣病逝，享年81歲。今年3月，他在社交平台透露自己兩度肺炎感染住院，出院之後又因血氧濃度不足，需靠製氧機生活。 馮淬帆憑一系列喜劇廣受人知，但他曾表明自己並不喜歡這些作品，但自己最愛的是自己演出的《癲佬正傳》，及自己執導的《愛的逃兵》。

馮淬帆於1944年在廣東省順德的一個粵劇世家出生，父親馮鏡華為粵劇武生和老生，母親吳慧儂（原名吳若曉）也是粵劇名伶，2人共育有4女1子，馮淬帆排名第5。 1950年，6歲的馮淬帆隨著家人遷至香港。6、70 年代加入演藝圈，初時主要拍攝電視劇。1965年，他獲電影導演楚原邀拍《黑玫瑰》系列電影第三部《紅花俠盜》，因而成為馮淬帆電影幕前處女作並從此投身影壇，參與多部電影演出，並曾先後擔任電視和電影導演。1986年移居台灣後仍繼續活躍於演藝工作。 數年前他接受資深製作人楊紹鴻的節目《台友情緣的歲月》訪問，提到自己的入行經歷，並指很多人以為他是拍電影出身，其實自己是先拍電視，再拍電影，然後跟楚原學做導演。他回憶自己在無綫時期，拍外景是由他發明，及後被鍾景輝擢升做導演。