馮盈盈獲TVB解凍？傳擔正劇集《妳不是她》12月中首播

現年29歲嘅馮盈盈較早前喺社交網站自爆重返校園，並成功通過CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證），當時引起網民揣測佢疑似為離巢轉行而鋪路。早前有指TVB為咗挽留馮盈盈，搵佢擔正做新劇《妳不是她》嘅女主角，而有指該劇有機會於12月中首播。
馮盈盈係2016年參選港姐，獲得冠軍後即獲無綫力捧，除咗做大騷司儀、綜藝節目主持及拍劇之外，佢亦憑率直又敢言嘅性格，成為話題度及人氣兼備嘅TVB極速上位小花。較早前佢喺社交網站自爆重返校園，於港大修讀碩士課程，並喺上年7月已經喺IG上載一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，上面仲寫咗佢合格嘅成績。而馮盈盈亦表示自己會繼續考上去，當時已經引起網民揣測，佢係唔係為離巢轉行而鋪路。
有指被雪藏嘅馮盈盈，成功走出雪櫃，獲TVB安排佢拍攝新劇《妳不是她》，孖住上位小生丁子朗做男女主角，而其他主要演員包括張穎康、姚嘉妮、馬貫東及車婉婉。除咗拍劇之外，馮盈盈仲有其他演出機會，例如《萬千星輝賀台慶》司儀等等。
時裝愛情喜劇《妳不是她》劇情主要講述丁子朗及馮盈盈拍拖三年，不過二人嘅感情陷入瓶頸。佢哋喺經歷一場車禍後，馮盈盈由一個平實乏味嘅情人變成一個男人夢寐以求嘅情人，搞到丁子朗都懷疑車禍到底發生咗啲咩事。
原文刊登於 Yahoo 娛樂圈