馮盈盈獲TVB解凍？傳擔正劇集《妳不是她》12月中首播

現年29歲嘅馮盈盈較早前喺社交網站自爆重返校園，並成功通過CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證），當時引起網民揣測佢疑似為離巢轉行而鋪路。早前有指TVB為咗挽留馮盈盈，搵佢擔正做新劇《妳不是她》嘅女主角，而有指該劇有機會於12月中首播。

馮盈盈係2016年參選港姐，獲得冠軍後即獲無綫力捧，除咗做大騷司儀、綜藝節目主持及拍劇之外，佢亦憑率直又敢言嘅性格，成為話題度及人氣兼備嘅TVB極速上位小花。較早前佢喺社交網站自爆重返校園，於港大修讀碩士課程，並喺上年7月已經喺IG上載一封CFA Level 1考試 (金融投資從業者專業資格認證）合格通知信，上面仲寫咗佢合格嘅成績。而馮盈盈亦表示自己會繼續考上去，當時已經引起網民揣測，佢係唔係為離巢轉行而鋪路。