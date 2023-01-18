馮素波扮Anson Lo想大家開心 預告5月開騷爆Lokman走數

馮素波和顧定軒(Zeno)昨日拍攝港台節目《社企係咁RUN》，探訪殯儀社企「一切從簡」，透過參與活動，讓觀眾了解該社企的服務，以及反思生死這人生大課題。快將80歲的波姐，在節目拍攝期間對於生死命題毫不忌諱，甚至與Zeno一同參與無親人逝者的撤灰儀式，並向這位毫不認識的往生者留下「生也歡喜，死也歡喜」輓詞。
另外，波姐參與「24周流產胎的工作坊」時亦特別感觸，同為母親及祖母的她，明白流產胎父母的悲痛。在工作坊上，Zeno深感所有生命都值得尊重，親手為流產胎製作紀念品。Zeno表示波姐對生死題材毫不忌諱，在墳場拍攝時，獲對方邀請一同拜祭她的親友。波姐表示今次拍攝了解到撒灰流程，自己亦覺百無禁忌。
唔夠膽跳《Megahit》
78歲的波姐表示未想過退休，透露4月將會演出粵劇，5月母親節會舉行《峰波情未了2》演唱會。提到她早前扮Anson Lo維妙維肖，她表示開初很擔心廣告出街之後會被人打，她很開心又多謝Anson Lo的粉絲沒有介意，坦言現時多了不少年輕人在街上找她拍照，甚至去到餐廳，也多了很多人跟她打招呼。問到她5月開騷，會否扮Anson Lo跳唱《Megahit》，她說︰「邊有氣跳，唱到嗰幾十首歌已經好叻，你估我仲後生，依家行路都驚住跌。同埋唔會扮人，唔想失去自己風格，開騷都係為老竇而做。」
波姐提到拍《繩角》時，曾跟「孫仔」Lokman表示要學跳舞，笑言要成為第13位成員，當時Lokman答應教她跳舞。然而一年之後，Lokman仍未兌現承諾，波姐說︰「我都唔得閒，佢哋更多唔得閒，又要經過經理人，唔好搞人哋咁多人。」