馮素波扮Anson Lo想大家開心 預告5月開騷爆Lokman走數

馮素波和顧定軒(Zeno)昨日拍攝港台節目《社企係咁RUN》，探訪殯儀社企「一切從簡」，透過參與活動，讓觀眾了解該社企的服務，以及反思生死這人生大課題。快將80歲的波姐，在節目拍攝期間對於生死命題毫不忌諱，甚至與Zeno一同參與無親人逝者的撤灰儀式，並向這位毫不認識的往生者留下「生也歡喜，死也歡喜」輓詞。

另外，波姐參與「24周流產胎的工作坊」時亦特別感觸，同為母親及祖母的她，明白流產胎父母的悲痛。在工作坊上，Zeno深感所有生命都值得尊重，親手為流產胎製作紀念品。Zeno表示波姐對生死題材毫不忌諱，在墳場拍攝時，獲對方邀請一同拜祭她的親友。波姐表示今次拍攝了解到撒灰流程，自己亦覺百無禁忌。