馮素波自揭切5分1大腸　TVB主持賴彥妤提問再被網民鬧爆

78歲馮素波日前為鄭丹瑞（旦哥）和曾樂彤主持嘅港台醫學健康資訊節目《醫家搞邊科》擔任嘉賓，錄影後接受TVB《娛樂新聞台》主持賴彥妤訪問自揭2021年曾接受大腸手術，切咗5分1大腸：「前年我做咗個大腸手術，切咗5分1個腸去。依家更需要健康，我依家好健康㗎。」賴彥妤聽完後未有關心馮素波身體狀況，反而問：「咁你有冇咩秘訣？」，令馮素波都嚇咗嚇：「吓？秘訣？」，之後賴彥妤先補充：「食清啲？定係⋯⋯」，馮素波就回應自己一向食得好清，著大家都要小心。一同接受訪問嘅鄧月平及林耀聲都收起笑容慰問馮素波身體狀況，反而賴彥妤全程掛上笑容，令網民批評佢無帶腦返工。

賴彥妤非首次被批無腦

事實上，賴彥妤並非首次被網民批無腦，網民又指佢經常遊魂。例如方力申曾被問到日後會否帶女友Maple出席公開活動，當方力申回答無計劃後，賴彥妤又唔知點解繼續追問：「有冇諗過情侶檔接Job？」，令人大感尷尬。同樣嘅情況亦曾出現於天王郭富城訪問之中，賴彥妤曾以直播形式外景採訪商場活動及訪問郭富城，期間唔知係咪無聽清楚郭富城講嘢，將問題問完又問，令郭富城都忍唔住話自己啱啱講完，但就好禮貌咁再答多次問題。賴彥妤更曾被指工作唔認真，訪問前唔做功課，最經典嘅一次係去年母親節訪問於單親家庭長大嘅姜麗文點樣與媽媽慶祝母親節，幸好姜麗文EQ極高，大方回答因為有好幾年爸爸做單親爸爸，所以會同爸爸慶祝。

賴彥妤2021年參選香港小姐28強止步，最終獲TVB簽約成藝人。雖然屢被指無腦，但其實佢畢業於英國高雲地利大學法律系碩士，擁兩個碩士同深造文憑學位，學歷相當高，不過就唔知點解做主持會發生以上呢啲情況？