驅魔龍族馬小玲｜黃宗澤《我和殭屍有個約會》電影版一波三折 聖誕前夕串流上架

由亞視永恆經典神劇《我和殭屍有個約會》之創作人陳十三包辦編、監、導的電影版新作《驅魔龍族馬小玲》，於2022年底開拍，相隔4年終於推出有期，不過片方經多番考量後已擱置原本的戲院上映計劃，落實本月17日在本地串流平台hmvod獨家播放。

《驅魔龍族馬小玲》沿用劇集原有角色人物，配以全新演員陣容及原創新故事，由吳千語擔正做新一代「馬小玲」這個標誌性驅魔角色，黃宗澤飾演不死殭屍「況天佑」，蔡潔則飾演「馬小玲」好友「王珍珍」，故事講述三人由敵人到建立微妙關係，並聯手對抗血族魔頭「龍一夫」（呂良偉飾）的驚天大陰謀。

迪士尼曾斟購版權

亞視劇《我和殭屍有個約會》於1998年播出，至今已27年，但仍有不少觀眾津津樂道，4年前片方拍板開電影版延續經典，沒想到過程一波三折。據出品方新聯華表示，其實片方最早透過香港迪士尼斟購亞視《我和殭屍有個約會》版權，但恰巧遇上迪士尼人事變動，當時迪士尼方稱可先購該片之網上播出版權，待拍好後再斟洽電影上映版權，於是電影如期拍攝，而在後期CG製作上，確實比原定時間稍長，到後來整齣電影完成，片方與迪士尼就電影上院線的版權問題繼續第二階段洽談，卻超出預算時間傾了一年也未能協商成功，令上映計劃一再推遲；再加上出品方之一的優酷已定於日前在內地串流平台率先播出，所以即使片方已取得香港之電檢核准證明書，亦只有放棄戲院，變成在hmvod網上推出。

《驅魔龍族馬小玲》由廣州國帆影業、新聯華娛樂集團、優酷等出品，演員包括女主角吳千語飾演「馬小玲」、男主角黃宗澤飾演「況天佑」、蔡潔飾演「王珍珍」、吳啟洋及童星黃梓樂飾演大小殭屍仔「況復生」、呂良偉飾「龍一夫」、黃文慧飾演「求姐」、朱栢康飾演「藍波」、廖子妤飾演「龍未來」、劉心悠飾演「妙善」等。