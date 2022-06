由Amazon頻道打造、全球注目的《魔戒》(The Lord of the Rings)系列前傳劇集《Lord of the Rings:The Rings of Power》,官方今日釋出最新劇照,半獸人軍團正式曝光。半獸人(Orc)在原著中設定為中土世界的邪惡種族,在《魔戒》電影中由巫師Saruman率領。半獸人於第一紀元末期的戰事後幾近滅族,殘存的半獸人分散各地,在逃避追殺之時,一位新領袖帶領他們抗戰。