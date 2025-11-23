魔法壞女巫2︱有望成為美國年度票房冠軍 首日票房達5.34億元

據美國電影票房網站Box Office Mojo公布的數據，荷李活電影《魔法壞女巫：第二章》(Wicked: For Good)，上周五(21日)在北美4,115家戲院上映，首日的票房達到了6,868萬美元(約5.34億港元)，成功超越之前由《MINECRAFT：我的世界大電影》(Minecraft: The Movie)創下的5,711萬美元年度紀錄。

這一票房數字，包含此片在上周兩場提前放映的票房，因此如果僅按首日票房比較，最終可能會略低於《MINECRAFT：我的世界大電影》。而隨著北美即將迎來感恩節假期，預計《魔法壞女巫：第二章》將持續保持強勁票房表現。