魔法壞女巫II︱有望成為美國年度票房冠軍 首日票房達5.34億元

據美國電影票房網站Box Office Mojo公布的數據，荷李活電影《魔法壞女巫：第二章》(Wicked: For Good)，上周五(21日)在北美4,115家戲院上映，首日的票房達到了6,868萬美元(約5.34億港元)，成功超越之前由《MINECRAFT：我的世界大電影》(Minecraft: The Movie)創下的5,711萬美元年度紀錄。
這一票房數字，包含此片在上周兩場提前放映的票房，因此如果僅按首日票房比較，最終可能會略低於《MINECRAFT：我的世界大電影》。而隨著北美即將迎來感恩節假期，預計《魔法壞女巫：第二章》將持續保持強勁票房表現。
《Variety》和《Deadline》等媒體報道，電影的預售票房和其他數據顯示，該片的首周票房預計將達到1.515億美元(約11.79億港元)，而全球票房(包括北美之外的地區)可能將上升至2.28億美元(約17.75億港元)。這一數字超過了前作《魔法壞女巫》的1.125億美元(約8.76億港元)票房，使其成為百老匯音樂劇改編電影中票房最高的作品。
儘管影評人對《魔法壞女巫：第二章》的評價普遍低於前作，但根據市場調查公司CinemaScore在影院出口所作的民調，該片的評分與前作一致，均為「A」級，顯示出觀眾的正面反應。