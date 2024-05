全新驚慄電影《魔胎》(Immaculate)由《詭屋驚凶實錄3:魔旨》(The Conjuring: The Devil Made Me Do It)班底打造,榮獲艾美獎提名的性感女神悉尼斯威尼 (Sydney Sweeney)擔正,是她繼《真的狠愛你》(Anyone but You)及《蜘蛛夫人》(Madame Web)後又再話題新作。