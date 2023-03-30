鹽叔偷食｜女粉絲揭露講大話要墮胎 趁老婆大肚出軌

近日，YouTube頻道「好青年荼毒室」創辦人、曾與天后鄭秀文合作推出歌曲《愛是…2.0》的哲學界KOL鹽叔（楊俊賢），公開承認瞞婚並與女粉絲發生關係。荼毒室隨後發出聲明，表示其他成員無法接受鹽叔的行為，目前已暫停所有活動。不過昨日（29日）女粉絲爆料指自己曾因與鹽叔發生性行為而懷孕及墮胎。

女粉絲揭鹽叔言語不實及墮胎一事 該名女粉絲在社交平台發表千字文，揭露鹽叔在偷食期間言語不實，甚至表示自己曾因鹽叔懷孕而墮胎。女粉絲回憶去年5月開始與鹽叔發展情侶關係，直至12月才發現鹽叔戴婚戒的舊照。當時鹽叔宣稱已離婚，女粉絲相信鹽叔沒有講大話，因此未有進一步追問。 然而，女粉絲往後發現鹽叔的行蹤可疑，進一步調查後揭開他的謊言。女粉絲指出，有次鹽叔訛稱慶功，實際上是回家陪家人。事後他解釋是因為向父母隱瞞離婚事實，才與前妻假扮夫妻探望父母。不過，他始終未有出示離婚證明，最終被揭穿謊言。

偷食的鹽叔最終承認未離婚，並透露已有一歲半的孩子。他表示與妻子關係破裂已分居。女粉絲則指無法相信鹽叔的話，懷疑他可能只是想讓她成為第三者。她還質疑孩子的真實年齡，指可能鹽叔在妻子懷孕期間便已經出軌。 鹽叔以家人失蹤為由拒陪女粉絲墮胎 女粉絲透露曾為鹽叔墮胎，而當時鹽叔以家人失蹤為由未能陪同女粉絲展手術。「我終止懷孕時，他聲稱家人失蹤入院無法陪伴我，要我自己面對。但他仍然去荼毒室開直播，照常參加活動，我休養期間冇見過我連一句慰問都冇。」鹽叔後來將此事描述為「大病一場」向其他荼毒室成員隱瞞，因此他們對鹽叔偷食的始末並不完全瞭解，也算是受害者。