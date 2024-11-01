麥浚龍專訪｜Juno演唱會刻劃父女情 全靠愛貓激發創作靈感（有片）

麥浚龍（Juno）將於12月5及6日假會展舉行兩場《The Album : In the Name of a Father.》演唱會，今次以《The Album》三部曲的新章節番外篇搬上舞台。 《The Album》以三部曲來交代出主角董折與浦銘心的愛恨交纏，而是次演唱會，則透過董折女兒董浦的視點，穿越時空地道出董折和董浦的一段父女感情，Juno日前接受《am730》專訪，分享今次演唱會的創作由來，他表示：「這次演唱會是圍繞The Album這個企劃，當時以三年三張專輯展開一個跨媒界project，但去到了我做最後一章時正值covid，那時候因為所有的錄音室、印刷廠，基本上所有都要停擺，當時我不是只要處理自己的音樂，The Album的計劃中有很多不同的角色，而且我還為其他人監製歌曲，相對我還有一系列的歌未夠時間灌錄，使其中有一個章節在那個期間未能完成，我作為一個創作人，覺得每個project也有其瑕疵的地方，而我相信每一個創作都有它自己的命，就算The Album的計劃已結束了，但我心裏面仍會時常想起尚未見街的那個章節。」當今年年初開完《金榜題名》演唱會後，主辦方提出再度合作，當討論到下個搬上舞台的計劃，Juno便想到這個章節的命運，可以透過非傳統專輯形式呈現出來，冥冥中注定在舞台上發生。

Juno對《The Album》的企劃當然是很熟悉，但同時間也很陌生，因為時隔三、四年時間，要再次投入這個龐大企劃要花上一些時間，他說：「之前已經將The Album的角色呈現在演唱會上，浦銘心已經在舞台上出現過，我覺得如果只是把當中發生過的事情由頭到尾放在舞台上，意思反而不會有趣，所以這算是番外篇，也可以說是一個延續，或者甚至是一個未完的故事，是經考慮了很多不同的角度，覺得這個番外篇有足夠力量，或有一個感染力才可以放在舞台上面。」

女主角人選賣關子 《The Album》一直以愛情或感情的角度發展，今次兩者元素當然包含在內，並選擇以角色伸延，從是董折女兒的視點出發。眾所周知，Juno是個不折不扣的貓奴，現時飼養三隻貓咪的他，一直視愛貓如囡囡般愛錫，談到今次演唱會的父女情，Juno直認跟自己的寵物有着很大關係，並稱：「雖然我沒有生小朋友，但是我去感受那種愛，反而最直接就是投射在我和貓之間的關係，由牠們年幼到中年，甚至老年，或者牠們的離開，都對我的成長或者打擊很大，我覺得因為有一種很沉重打擊，你才會長大，我經常覺得人是若沒有甚麼經歷是不會改變。」Juno認為愛貓的離開，傷口可能永遠都不會癒合，但是卻會令到自己成長，面對任何事會更加成熟，所以他的愛貓絕對激發了Juno在音樂及電影上的創作靈感。

Juno表明今次有別一般演唱會模式，自言在台上不太懂得去用言語表達，所以決定將傳統上開騷時歌手與觀眾的互動空間拿走，取而代之會拍攝每場戲來作間場，目的並非只是用來娛賓，他續說：「雖然是一個屬於我個人的show，但是《The Album》的世界裏面有太多角色，如果在時空上，現在董折的女兒已經是成年人，董折已經過身。而女兒在這個時空，也有自己的感情發生，這個視點是沒有重複到之前那三張專輯的出發點。」問到董折女董浦兒的選角方面，Juno卻大賣關子，希望到時演唱會才給歌迷帶來驚喜，至於曾由謝安琪（Kay）飾演的浦銘心，他回應：「這次篇幅在女兒的視點出發，當然會牽涉到不同角色，因為是爸爸與女兒之間的感情，並穿插在兩個時空，董折與女兒董浦是一個時空，董浦現在生活的世界是另一個時空，基於浦銘心這個角色曾經在紅館舞台上呈現過一次，這次都會提到這個角色，始終彼此關係很複雜，但想花多一點時間去描繪父女之間感情。」

有機會再唱《愛上殺手》 《The Album》宇宙以外，Juno還有不少經典歌曲，如早期的《愛上殺手》、《奧瑪》、《耿耿於懷》，他表示今後仍有機會公開演繹這些舊歌：「我經常覺得每一首歌或者每一個年代的我，都是一路去砌成變成今天的我，透過年紀所經歷的事情，再去在不同場合去重新演繹，我相信感覺會很不一樣，因為我18歲時的聲線，與我現在的聲音一定會有分別，還要視乎那個show的構思及主題是否能夠容納到這些歌曲。」關於《The Album》的歌曲已多逾三十首，就算不加入新歌已超越了一個演唱會的時間，Juno認為《The Album》是跟觀眾之間是一個實驗品，作品中有很多密碼，包括四年前的歌曲《殊途》與《不歸》，如今在其新歌《天與地的距離》中也聽到這兩首作品一些元素，Juno透露12月的演唱將加入其他歌曲，但卻要乎合劇情需要。