麥浚龍患支氣管炎聲道勞損 撰文為12月音樂會延期致歉

麥浚龍Juno原定於12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行《The Album:In the Name of a Father.》音樂會,今日主辦單位Live Nation HK發出延期聲明,宣布麥浚龍因身體不適無法如其演出,音樂會將延期至2025年舉辦。Juno則在IG向觀眾致歉,由於忙著電影後期、錄音室、片場拍攝,加上天氣轉變,導演聲帶勞損及支氣管炎,最終決定延期,他承諾定必會康復,「延期,是為了給大家一個更好的演出。」