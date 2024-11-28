麥浚龍患支氣管炎聲道勞損 撰文為12月音樂會延期致歉

麥浚龍Juno原定於12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行《The Album：In the Name of a Father.》音樂會，今日主辦單位Live Nation HK發出延期聲明，宣布麥浚龍因身體不適無法如其演出，音樂會將延期至2025年舉辦。Juno則在IG向觀眾致歉，由於忙著電影後期、錄音室、片場拍攝，加上天氣轉變，導演聲帶勞損及支氣管炎，最終決定延期，他承諾定必會康復，「延期，是為了給大家一個更好的演出。」

主辦單位發聲明表示，「演出者麥浚龍先生因不幸患上支氣管炎，導致呼吸道及聲帶出現問題，於綵排期間確定無法在下星期的音樂會中以十足之狀態於台上呈現最精彩的演出，因此經過各方慎重考慮之後，決定將原定計劃於2024年12月5、6日假灣仔會議展覽中心舉行的音樂會延期至2025年舉辦。」至於有關票務安排，已購票的觀眾將獲安排⾨票全數退款，延期的詳情則容後透過官方網站及社交平台公布，實後再另作公布。「對於突發事件帶來之不便，我們深表歉意，盼望麥浚⿓先生能夠盡快康復，可以再次與歌迷會面，為大家帶來最精彩的表演。」

麥浚龍亦在社交平台為音樂會延期致歉，「在這𥚃想跟大家衷心的說聲不好意思。因為近月患病一直未好。」跟官方主辦單位共同決定延期舉行音樂會，他續寫道，「近月來，忙著穿梭於電影後期製作室，演唱排練室及不同的醫生診所。希望可以在緊迫的時間內令聲線復原起來。醫生說除了藥，最緊要休息。每天緊接着日接夜式的趕工，電影後期、錄音室、片場拍攝、每每都需要海量式的話語溝通，時間休息不足。」

後來，醫生已退而求其次叮囑Juno盡量休息，惟海量工作加上天氣轉變，導致聲帶勞損及支氣管炎，沒時間休息讓聲帶好好康復，他表示，「堅持強行綵排，不過聲拆了，聲音失掉了，句與句之間咳嗽得厲害。」為了不讓觀眾失望，他起初仍堅持如其開騷，「患病期間為這個演唱會拍下一些戲份，本希望趕於演出場館內作間場播放，還記得片場拍攝當天發著高燒，我大概只能夠作出無聲的嘴型如默劇式的演出。因為聲音失掉的關係，對白之後全都要於錄音室內重新補配我的原聲部份。」

最終主辦商跟他說：「上台的是你，我希望你可以百份百好過來，像之前幾個演出的信心和狀態，才可完完整整地呈現你心目中所想的企劃。知道你不想作一個遠不及你心中所想的演出。不如我們把演唱會延期，留待到你恢復好，才來一個好的演出。我們等你。」雙方達成共識，延期舉行音樂會，他多謝各界關心，「不要擔心，定會好過來的。延期，是為了給大家一個更好的演出。衷心謝謝你們。」