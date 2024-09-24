麥浚龍12月會展開騷 以父女情延續董折浦銘心愛情故事

Juno將於12月在會展舉行兩場《The Album : In the Name of a Father.》演唱會。

麥浚龍(Juno)於2018年底開始花3年策劃《The Album》三步曲，讓樂迷印證董折與浦銘心由結合、了解到決裂的愛恨交纏。時空轉至2024年，Juno即將重啟「The Album」新章節番外篇，並將它延伸至灣仔會展舞台上，宣佈今年12月5及6日假會展中心舉辦由Live Nation主辦的《The Album : In the Name of a Father.》演唱會，透過董折女兒董浦的視點，道出董折和董浦二人尤如穿越時空的一段父女感情，並拾起自身零碎的碎片，重新認識父母的愛情故事。門票將於本周五(27日)早上10時優先訂購，下周一(30日)公開發售。

重啟未曝光章節 策劃《The Album : In the Name of a Father.》的概念，源自2020年12月推出最終章《The Album and the End of It》時，Juno透露原本還有幾首作品收錄在內，但當時正值疫情為免影響推出進度，最後決定唯有暫且擱置。多年來，Juno一直都想把從未曝光的作品用另一種方式發表出來，直至今年2月完成《金榜題名》演出之後，主辦商Live Nation再次提及有關新企劃的打算，他說：「當時我沒有立即回答他們，但後來想起在《The Album》中未有曝光的章節，其實站在創作者的立場是略嫌可惜的，況且《The Album》的故事可以呈現出多種不同的表演模式，那怕是舞台劇、音樂劇甚至是電影都好，它的確值得有更大的發展空間，因此以往亦已曾經將當中的角色搬上舞台，以及出現過開拍成電影的可能性。」

續有新作派台 Juno認為《The Album》是一個很值得發展下去的題材，它的故事由1986年開始，以當年切爾諾貝爾核洩作為故事背景出發，從而萌生地球的另一端，由董折和浦鉻心發生的一段愛情故事。主辦商亦覺得這是一個很不錯，能夠帶上舞台的劇目。「若然將《The Album》從頭到尾搬上舞台就沒有意思的了！直至當我再細味仍未出街的作品時，我覺得不如將這個章節直接放上舞台，令這個故事有一種延續性，令人物更立體化。」Juno又表示，在世的人，誰沒年輕過。我們都是第一次出生於此，而到底我們的父母，我們又有多了解他們？父母對子女說有關他們的故事，又到底是不是絲毫沒有經過修飾？人生在世一個百年，誰沒經歷過可歌可泣的離合散聚。隨著12月5及6日於灣仔會展舉行的《The Album : In the Name of a Father.》音樂會，番外篇作品亦將陸續派台。