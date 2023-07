下月16日將滿65歲的流行曲女王麥當娜(Madonna),上月底因嚴重細菌感染一度昏迷入院,更要送到ICU(深切治療部),幸好留院數天後健康情況已經好轉,近日娜姐終透過社交網出Post公開近況。

娜姐已叫停原定於本月15日起在加拿大溫哥華展開的40周年巡迴演唱會,目前她正專心休養身體,經上周在社交網撰文向粉絲報平安後,香港時間昨晚,娜姐首度公開病癒後近照,她引用美國作家Leo Buscaglia的名言答謝大家:「A single rose can be my garden. A single friend my world. (一朵玫瑰能便能夠成我的花園。一個朋友可以成為我的世界。」娜姐同時貼出自己合上雙眼攬着大束粉紅玫瑰的微笑照片,獲全球粉絲留言讚好。