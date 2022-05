身在英國的黃偉文(Wyman)曾為組合Shine寫過不少經典歌,昨晚(26日)Wyman便在社交網貼了和徐天佑在倫敦相見的合照,相中見二人不約而同地著上粉紅配黑色的打扮,而剛巧又同是五月壽星,Wyman笑言:「求兩名麻甩佬+香港人在倫敦相見+一樣係5月生日+同時都著Black Pink之機會率?」徐天佑亦有轉貼留言,並回答:「100%,因為係緣份。」

其後,Wyman再分享了二人齊齊慶生的短片,片中二人更搞笑化身新組合「SunShine」,瘋狂大笑,Wyman寫道:「介紹返,SunShine 嘅兩位成員。佢係徐天佑。我係黃又黃。We are the 新-Shine!…… and BlackPink as well, for one day !」兩個壽星仔更許下願望:「希望心想事成、身體健康、聽者有份。」