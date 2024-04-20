黃偉文親解Anson Lo新歌英文名由來 竟然與Serrini有關

「教主」Anson Lo （盧瀚霆）日前推出新歌《深閏》，他感激黃偉文(Wyman)貼心的填詞，並表示新歌暫時是最喜歡的一首慢歌。昨日（19日）Wyman 就在社交網親解《深閏》英文名的由來，原來與圈中一名唱作女歌手有關。

Wyman帖文表示近年交歌詞，都會包改埋英文歌名，應付某啲串流平台的格式需要，他透露：「一般嚟講，在下有限嘅英文水準都搞得掂。唯獨今次真係唔識點譯『深閨』先簡潔傳神，我係嗰種自己做得嚟都唔會麻煩其他人嘅人，於是又上網摷咗一輪，都係搵唔到一個啱用嘅。最尾唯有出絕招，搵我認為行內其中一位英文最叻嘅人，結果佢一嚟就比咗『Homebody』我，一天光晒，特此鳴謝。所以《深閨》家陣有個體面嘅英文名。」 Wyman在文末終於開估表示：「全靠 Serrini， Anson Lo得閒記得請樹女皇食飯。」原來新歌英文名是由唱作女歌手梁嘉茵（Serrini）出手改的， Serrini即留言表示：「因為我就係一個 homebody」、而Anson Lo也有留言謂：「I am one of "The Homebodies"」其後，Anson Lo在其IG限時動態轉發Wyman親解《深閨》英文名的帖文，並hashtag Serrini及Wyman表示會請食飯。