黃凱逸Zelos下月推出首張EP 中環同志吧辦派對邀樂迷好友見證成長

本地唱作歌手黃凱逸Zelos，曾參加ViuTV節目《全民造星II》及主持《粉紅麻甩101》，他自去年開始創作一系列關於性別多元及情愛慾望的歌曲，從性別界限中探索人與人之間的愛恨情慾，終定在下月2日推出首張個人EP《EmergenZy》，並舉行新碟發布派對，與樂迷好友一同分享音樂，見證音樂路上的成長。

展示我行我素態度

Zelos首張個人EP將收錄六首創作作品，包括新歌《落》，以及去年推出的作品《騷》、《晚泣》、《吟鈴》、《三人床》和《粉紅麻甩》，延續瀟灑倔強、我行我素的態度，喻化身下凡天使，以歌曲記載體會人間所有慾望的經歷，表達「Play, work, love and live while you can」的意念。EP設計上邀請到本地二人插畫團隊FAF（FingerAndFish）合作，以一頭焰紅橙髮，穿上皮褸展露健碩身形，再襯高踭鞋，以鮮明形象配合今次新碟。

在新碟推出當日，Zelos將在中環同志酒吧Petticoat Lane舉行新碟發布派對，希望與一眾樂迷好友分享這幾年來的音樂創作，共同見證首張EP的誕生，藉歌曲活在當下，擁抱愛恨感受人生。