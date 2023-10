黃凱逸Zelos下月推出首張EP 中環同志吧辦派對邀樂迷好友見證成長

本地唱作歌手黃凱逸Zelos,曾參加ViuTV節目《全民造星II》及主持《粉紅麻甩101》,他自去年開始創作一系列關於性別多元及情愛慾望的歌曲,從性別界限中探索人與人之間的愛恨情慾,終定在下月2日推出首張個人EP《EmergenZy》,並舉行新碟發布派對,與樂迷好友一同分享音樂,見證音樂路上的成長。

展示我行我素態度

Zelos首張個人EP將收錄六首創作作品,包括新歌《落》,以及去年推出的作品《騷》、《晚泣》、《吟鈴》、《三人床》和《粉紅麻甩》,延續瀟灑倔強、我行我素的態度,喻化身下凡天使,以歌曲記載體會人間所有慾望的經歷,表達「Play, work, love and live while you can」的意念。EP設計上邀請到本地二人插畫團隊FAF(FingerAndFish)合作,以一頭焰紅橙髮,穿上皮褸展露健碩身形,再襯高踭鞋,以鮮明形象配合今次新碟。

在新碟推出當日,Zelos將在中環同志酒吧Petticoat Lane舉行新碟發布派對,希望與一眾樂迷好友分享這幾年來的音樂創作,共同見證首張EP的誕生,藉歌曲活在當下,擁抱愛恨感受人生。