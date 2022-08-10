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娛樂
2022-08-10 13:08:27

黃夏蕙明日離港看舊貼文有感而發 曾因力撐年輕人失9成工作：絕無後悔

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黃夏蕙明日離港看舊胋文有感而發 曾因力撐年輕人失9成工作：絕無後悔。 黃夏蕙離港在即，近日不時發文抒發不捨之情。

黃夏蕙早前宣布將於明日(11)飛往美國與家人團聚，近日不時在社交平台發文抒發不捨情懷。今早她以「距離我於離開香港22小時」為題發文，表示重看過去的貼文時，最感動一篇是20191125日的發文，她對困在理工大學的年輕人表達關心，願意與經理人、醫生和律師朋友，合力協助他們平安返家。事隔兩年多，夏蕙BB表示因此受到不少人責罵，被商界隔絕，失去約九成工作，但她與經理人Simon絕無後悔，感激對方陪伴渡過艱難期，並向香港社會未來棟樑嘅每一位，送上祝福。

黃夏蕙重看2019年11月的發文，既激動又感動。 黃夏蕙感激經理人Simon倍伴渡過艱難的日子。

在敏感時段發文 捱罵遭封殺

夏蕙BB重提當年懷著一份長輩對小朋友照顧同關懷之心，在最敏感的時發文，結果被很多好友指責她偏幫年輕人，「甚至有好多廣告商同商會嘅朋友，都透過我經理人截咗我九成嘅工作！嗰段時間，我同Simon彷彿被商界隔絕！不過我同經理人都無後悔！我哋唔係特別有錢！唔係特別偉大！亦唔係特別慈悲！我哋只係知道，年青人係每一個社會嘅未來棟樑，玉不琢不成器！不過喺雕琢嘅過程中，必須要循循善誘咁教導佢哋，時代唔同啦！」她慨嘆在體訓已犯法的年代，若家長永遠背着一份高高在上的尊嚴，無法明白年輕一代的思想與行為。

黃夏蕙將於明日離港，她在社交平台以「距離我於離開香港22小時」為題發文。 黃夏蕙自言以長輩之心關愛年輕人，甚關心在因演唱會意外大受打擊的MIRROR成員。

為香港社會未來棟樑送祝福

她回想雖然當時飽受壓力，但看到不同政見人士在當年貼文下留言，懷著大愛去擔心一班年輕人，「睇到佢哋嘅回應，我自己眼角那情不自禁滲出了淚水，比佢哋回覆嘅內容感動到。係度，我都好多謝我經理人小肥豬Simon係最艱難嘅幾段時間，願意犧牲自己搵錢嘅理念，陪我一齊渡過。我祝願香港社會未來棟樑嘅每一個人，身體健康！生活愉快！有緣再見！」

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