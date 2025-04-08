黃夏蕙自創普洱蜜糖養生 預告4‧21到會展首度獻聲

黃夏蕙、陳建興連同一眾《中年好聲音》成員，今日到會展出席「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，現場更設有多個檔口供受邀的來賓率先試食。夏蕙步入會場時，主辦機構及參展商紛紛上前跟她打招呼及合照。陳建興在台上表示夏蕙BB將於4月21日到試食節上台唱歌，呼籲大家入來捧場。夏蕙BB更表示今次是她第一次在會展唱歌，非常開心，陳建興稱屆時入場人士除了品嚐數千款美食之餘，又可以聽到夏蕙BB的歌聲。
日日飲普洱蜜糖養生
黃夏蕙接受訪問時表示很興奮，透露屆時會唱些經典歌。她表示試食節自舉行以來，定必年年入場參觀及掃貨，既然收到大會邀請便二話不說答應。問到黃夏蕙最愛吃甚麼，她表示每次會買蜜糖，特別對今次試食節有檔口出售的有機蜜糖最有興趣，揚言「多多都買」。她稱每日都會飲一杯普洱蜜糖，「我朝早同臨瞓都會飲普洱蜜糖，普洱茶係好好，普洱係消濟，蜜糖營養真係好好。我用靚普洱，加啲蜜糖就係我早餐。可以增加免疫力，我到依家九十幾歲都冇咩病痛。」
搵邵音音上節目
陳建興透露將與夏蕙會拍攝網上節目《九陰真經》，屆時會邀請不同藝人亮相節目，內容會涉及玄學，並預告有一位曾參加過選美比賽的藝人會跟黃夏蕙一齊玩塔羅牌問愛情。黃夏蕙稱其中一位嘉賓會是邵音音，因為二人識於微時，所以對方一叫就到。陳建興透露稍後會推出新歌《一分鐘》，夏蕙BB亦會一齊唱。