黃夏蕙自創普洱蜜糖養生 預告4‧21到會展首度獻聲

黃夏蕙、陳建興連同一眾《中年好聲音》成員，今日到會展出席「香港國際試食節暨優質食品博覽2025」記者會，現場更設有多個檔口供受邀的來賓率先試食。夏蕙步入會場時，主辦機構及參展商紛紛上前跟她打招呼及合照。陳建興在台上表示夏蕙BB將於4月21日到試食節上台唱歌，呼籲大家入來捧場。夏蕙BB更表示今次是她第一次在會展唱歌，非常開心，陳建興稱屆時入場人士除了品嚐數千款美食之餘，又可以聽到夏蕙BB的歌聲。

日日飲 普洱蜜糖養生 黃夏蕙接受訪問時表示很興奮，透露屆時會唱些經典歌。她表示試食節自舉行以來，定必年年入場參觀及掃貨，既然收到大會邀請便二話不說答應。問到黃夏蕙最愛吃甚麼，她表示每次會買蜜糖，特別對今次試食節有檔口出售的有機蜜糖最有興趣，揚言「多多都買」。她稱每日都會飲一杯普洱蜜糖，「我朝早同臨瞓都會飲普洱蜜糖，普洱茶係好好，普洱係消濟，蜜糖營養真係好好。我用靚普洱，加啲蜜糖就係我早餐。可以增加免疫力，我到依家九十幾歲都冇咩病痛。」