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娛樂
2024-04-15 23:03:01

黃夏蕙自覺身體狀況改變 4．28舉行人生最後一場派對

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黃夏蕙年逾90，但仍不時出席不同活動，非常有魄力。

黃夏蕙年逾90，但仍不時出席不同活動，非常有魄力。

92歲的黃夏蕙曾於2022年移居美國生活，最近回流香港，今個農曆年更以粵劇小龍女出場。近日她在社交平台上載影片，表示其身體狀態明顯下滑，宣布4月28日舉行最後一場派對。她說︰「好想同外國嘅仔女，一齊影張合照，好心同大家分享，隱藏係心入邊嘅一啲說話。

黃夏蕙拍片交代遺願，令在旁的陳建興大感愕然。

黃夏蕙拍片交代遺願，令在旁的陳建興大感愕然。

這一年力不從心

黃夏蕙接受在《夏蕙傳》飾演「年輕版潘炳烈」的陳建興訪在影片大談自己的家庭、與胡百全的一段情、堅持拜黃大仙原因，跟祥嫂的交情，自己7位子女等等。她在片中提到這一年覺得很多時都力不從心，加上年紀大太，血壓偏低唔夠血，所以想提早交待身後事。她稱離世後不會火葬，遺體會捐給醫院做大體老師。

她在片中表示自覺時間無多，希望在4月28日可以跟子女見下面，同時藉機會找到有緣人接捧她的基金會。她稱其基金會一直在籌備老人院、或給無家可歸的人有個地方，希望有好心人可以接手，延續這個心願。

今個農曆年，黃夏蕙在上頭炷香前，將自己製作過百手串送給途人。

今個農曆年，黃夏蕙在上頭炷香前，將自己製作過百手串送給途人。

屬於香港唔再離開

黃夏蕙說︰「所以我希望我啲仔女能夠同我合照，同埋我所有朋友一齊見下。我都90幾歲，人生冇話不死，本來我係唔驚死，但因為我有好多未完嘅責任，所以我自己都好驚死，搞埋呢次慈善會，可以同大家聚集一齊。」

她坦言自己是屬於香港，所以之後自己也不會再離去，並借今次拍片一次過說出自己的遺願。她又提到完成4月28日的派對之後，會入醫院做一個身體檢查，如發現有何問題，但因已舉行了派對，「已經了咗心事，都願望成真……都死而無憾啦！」

黃夏蕙表示自己育有7名子女，但大多在外國生活。

黃夏蕙表示自己育有7名子女，但大多在外國生活。

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