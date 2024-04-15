黃夏蕙自覺身體狀況改變 4．28舉行人生最後一場派對

92歲的黃夏蕙曾於2022年移居美國生活，最近回流香港，今個農曆年更以粵劇小龍女出場。近日她在社交平台上載影片，表示其身體狀態明顯下滑，宣布4月28日舉行最後一場派對。她說︰「好想同外國嘅仔女，一齊影張合照，好心同大家分享，隱藏係心入邊嘅一啲說話。」

這一年力不從心 黃夏蕙接受在《夏蕙傳》飾演「年輕版潘炳烈」的陳建興訪問，在影片大談自己的家庭、與胡百全的一段情、堅持拜黃大仙原因，跟祥嫂的交情，自己7位子女等等。她在片中提到這一年覺得很多時都力不從心，加上年紀大太，血壓偏低唔夠血，所以想提早交待身後事。她稱離世後不會火葬，遺體會捐給醫院做大體老師。 她在片中表示自覺時間無多，希望在4月28日可以跟子女見下面，同時藉機會找到有緣人接捧她的基金會。她稱其基金會一直在籌備老人院、或給無家可歸的人有個地方，希望有好心人可以接手，延續這個心願。