黃夏蕙離港前最後一擊 著校服同黎明新女雅荍Apple談戀事

黎明旗下兩位16歲女新人Sophia(雅荍)、Apple日前參與應該要PG家長指引的網台節目「圍爐取戀」訪問，今次的嘉賓還有黃夏蕙(夏蕙BB)，三位嘉賓年紀相隔76年，兩嫩一老暢談時下學生哥的戀愛態度，她們為了配合主題，齊齊穿上校服，打破代溝的隔膜。

談戀事零 代溝

16歲的Sophia(雅荍)及Apple，加上年過90的夏蕙BB，大家的戀愛態度一致，若是喜歡對方便要爭取機會去馬，不要浪費時間。在節目中有位16歲女同學來電傾訴暗戀故事，她們聽了這段若即若離的疑似戀事，均覺得女同學應該自己行前一步，否則只會嘥時間，雖然Sophia、Apple意見頭頭是道，但原來她們都沒有拍拖對象，Sophia更說：「最好唔好拍，祈望越大失望越大，一切順其自然。」Apple則坦言想嘗試拍拖感覺。在旁的夏蕙BB說：「佢哋只有16歲太細個，點拍拖呀！不過少女個個都咁靚，有邊個唔想畀人追呀！」